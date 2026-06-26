Mercato FC Nantes : Ça s’accélère, Kita veut boucler ce gros transfert  

Un club de Serie A lorgne Herba Guirassy pour ce mercato estival. La direction du FC Nantes ferme la porte à une vente au rabais.

Mercato : Le FC Nantes s’apprête à toucher le jackpot pour Herba Guirassy !

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Du beau monde tourne autour du jeune prodige du FC Nantes, Herba Guirassy pendant ce mercato estival. À 19 ans, l’ailier attise les convoitises en Italie. D’après le journaliste Gianluca Di Marzio, l’US Lecce étudie très sérieusement son profil pour densifier son attaque avant la reprise du championnat. Cet intérêt concret valide la progression du joueur.

Les dirigeants nantais refusent de brader Guirassy. Malgré la descente du club en Ligue 2, Nantes protège ses talents. Le jeune crack franco-guinéen pourrait devenir le futur roi de l’attaque des Canaris. Son potentiel pousse les Kita à demander un joli chèque. Le site spécialisé Transfermarkt évalue déjà le joueur à 7 millions d’euros.

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C’est une somme importante pour un espoir, mais elle correspond à sa cote actuelle. Lecce devra payer ce prix. Certes, les finances nantaises incitent à la réflexion en cas de grosse offre. Mais la direction ne cédera pas facilement son joyau.

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Le nouveau coach du FC Nantes, Michel Der Zakarian compte sur lui. Il prépare la remontée en Ligue 1 et il refuse de perdre ses forces vives. Pour construire une attaque solide, conserver Guirassy s’avère nécessaire. Lecce lance les hostilités, mais la concurrence s’annonce rude. Si les Italiens débloquent les fonds, d’autres écuries européennes vont répliquer.