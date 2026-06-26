Mercato FC Nantes : C’est décidé ! Lepenant quitte le FCN

Johann Lepenant et le FC Nantes s’apprêtent à tourner une page importante dans un contexte de reconstruction après la relégation du club. Le milieu de terrain de 23 ans, très courtisé en Ligue 1, semble désormais destiné à poursuivre sa carrière ailleurs, avec un intérêt marqué du FC Lorient qui s’intensifie.

‎Mercato FC Nantes : Un départ qui se précise pour Lepenant

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‎La rétrogradation du FC Nantes en Ligue 2 a agi comme un déclencheur dans plusieurs dossiers sensibles de l’effectif. Parmi eux, celui de Johann Lepenant occupe une place centrale, tant le joueur est perçu comme l’un des actifs les plus bankables du club. À seulement 23 ans, il conserve une cote solide malgré une saison globalement compliquée collectivement.

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‎En interne, les dirigeants savent que retenir certains profils sera difficile. Lepenant, lui, ne ferme aucune porte mais son ambition est claire : continuer à évoluer dans l’élite du football français. Une position qui oriente naturellement le marché autour de lui vers la Ligue 1.

‎Le FC Lorient en embuscade pour Lepenant

‎Dans ce dossier, le FC Lorient apparaît comme le club le plus actif. Les Bretons, attentifs depuis plusieurs semaines, voient en Lepenant un profil parfaitement adapté à leur projet de relance en Ligue 1. Son volume de jeu et sa capacité à évoluer dans un milieu dynamique séduisent particulièrement le staff lorientais.

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‎L’intérêt n’est pas nouveau, mais il prend désormais une dimension plus concrète. Lorient cherche à renforcer son entrejeu avec un joueur déjà habitué aux exigences du haut niveau, capable d’apporter immédiatement de la stabilité et de la projection.

‎Un avenir déjà loin de la Beaujoire ?

‎Sous contrat jusqu’en 2029, Johann Lepenant n’est pas dans une situation d’urgence contractuelle. Pourtant, le scénario d’un départ semble se renforcer au fil des jours, notamment en raison de la perspective de jouer en Ligue 2. ‎Pour un club comme Lorient, c’est une opportunité stratégique plus qu’un simple transfert.

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Malgré la saison difficile du FCN, le jeune milieu de terrain a conservé des statistiques de volume parmi les plus élevées de son équipe. Une donnée souvent sous-estimée mais essentielle dans l’analyse des recruteurs modernes.