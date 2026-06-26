Mercato OM : Un gros départ est acté à Marseille  

Pierre-Emerick Aubameyang va quitter l’OM pendant ce mercato estival. Marseille fixe son prix, 4 destinations se profilent.

Mercato OM : Pierre-Emerick Aubameyang poussé vers la sortie

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Marseille active le bon de sortie de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais va dire adieu à l’OM dès ce mercato d’été. Un an seulement après son retour en Provence, l’aventure prend déjà fin.

L’Olympique de Marseille réclame un joli chèque pour libérer son buteur. Selon La Provence, le club phocéen refuse de céder le joueur gratuitement. Montant : 1,5 million d’euros. Le Gabonais est sous contrat jusqu’en juin 2027. Cette décision est prise pour renflouer les caisses marseillaises.

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La direction de l’OM cherche à économiser son imposant salaire tout en récupérant une indemnité de transfert. Si ce montant a refroidi certains prétendants, d’autres maintiennent leur intérêt. Le joueur de 37 ans ne manque pas de sollicitations à l’étranger. Quatre destinations majeures se dessinent pour accueillir l’ancien Barcelonais.

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La Turquie lui tend la main. La Süper Lig s’active fortement sur ce dossier. Plusieurs clubs étudient son profil, notamment Besiktas, Trabzonspor et le promu Corum. Fenerbahçe garde aussi un œil sur lui, sans en faire sa priorité. L’Espagne et l’Italie sont aussi sur le coup. Des formations de Serie A et de Liga ont pris des renseignements discrets. L’identité de ces clubs n’a pas encore filtré.

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Les États-Unis sont aussi chauds pour l’accueillir. La Major League Soccer tend les bras au natif de Laval. Le Los Angeles FC souhaite l’enrôler depuis longtemps. La franchise californienne doit cependant libérer une place dans sa masse salariale avant de formuler une offre concrète.