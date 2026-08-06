Coup de tonnerre ! LaLiga quitte beIN Sports pour DAZN et Disney+

Tremblement de terre dans l’univers foot, l’annonce est tombée ce 6 août 2026 et marque une rupture historique sur le marché des droits audiovisuels du football en France. Après quatorze années de diffusion continue sur les antennes de Bein Sports, LaLiga entame une révolution d’envergure. Pour la période s’étendant de la saison 2026-2027 jusqu’à l’exercice 2028-2029, l’intégralité du championnat professionnel espagnol bascule sous la bannière des plateformes DAZN et Disney+

LaLiga : Un modèle de coexclusivité totale pour le marché français

La suite après cette publicité

L’instance dirigeante du football professionnel espagnol inaugure un dispositif de diffusion inédit dans l’Hexagone en retenant le principe d’une coexclusivité intégrale. Ce format permet à chaque opérateur de proposer l’ensemble du catalogue, sans découpage par lots ni arbitrage sur les affiches. Les abonnés à la plateforme DAZN et les utilisateurs de Disney+ auront ainsi un accès direct aux 380 rencontres inscrites au calendrier de chaque exercice, soit l’intégralité des dix matchs programmés lors de chaque journée de championnat.

Lire aussi: Mercato PSG : Incroyable ! Dembélé vers un retour fracassant en Liga ?

Ce virage vers le streaming direct répond aux nouvelles habitudes de consommation des supporters et à la volonté de la ligue espagnole d’élargir son audience auprès d’un public plus jeune et ultra-connecté. Dans les colonnes du quotidien Le Monde, le président de LaLiga, Javier Tebas, est revenu sur la philosophie de cette transition stratégique majeure pour le développement international de la compétition :

À voir

Mercato Stade Rennais : Grosse annonce pour Lepaul

« Le moment était venu d’ouvrir un nouveau chapitre. Disney+ et DAZN nous ont présenté une vision ambitieuse, combinant une large audience et une vraie expertise dans le sport. C’est devenu un mode de consommation naturel pour des millions de personnes. Nous y voyons l’opportunité de toucher davantage de fans, pas un risque d’en perdre. »

L’objectif poursuivi par l’instance espagnole réside dans le renforcement de sa présence numérique sur le territoire français, soutenu par la très forte attractivité des internationaux tricolores évoluant dans les plus grands clubs de la compétition, parmi lesquels Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga ou encore Jules Koundé. Ce nouveau modèle garantit une accessibilité maximale sur tous les écrans mobiles et télévisions connectées.

La fin d’un cycle historique sur Bein Sports

L’attribution de ces nouveaux droits audiovisuels scelle la conclusion d’un partenariat historique entamé lors du lancement du groupe qatari sur le territoire français en 2012. Durant plus d’une décennie, le championnat espagnol aura représenté la vitrine éditoriale majeure de la grille de programmes de Bein Sports. La couverture des matchs du championnat espagnol avec notamment la rivalité Messi Ronaldo et du clasico Barça vs Real était devenue l’identité même de la chaîne, portée à l’antenne par l’incontournable duo de commentateurs formé par Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca.

Lire aussi: Droits TV : Pourquoi Bein Sports refuse de payer !

À voir

Mercato PSG : C’est fait pour Barcola, direction Liverpool

Leur enthousiasme, leur complicité , leur authenticité , leur passion et la régularité de leurs retransmissions ont rythmé la diffusion des affiches majeures de la Liga pendant quatorze ans. Avec la migration définitive du championnat vers les plateformes de DAZN et de Disney+, la production audiovisuelle et l’animation éditoriale quotidienne passent désormais sous la responsabilité de nouvelles plateformes. Cette évolution marque ainsi la sortie définitive de LaLiga du paysage de la télévision traditionnelle en France.