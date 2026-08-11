FIFA : Donald Trump vole au secours d’Infantino !

Le président des États-Unis Donald Trump s’est exprimé lundi soir sur l’affaire qui entoure le président de la FIFA. Le président américain a pris la défense de Gianni Infantino sur son réseau social Truth Social.

Crise à la FIFA : Donald Trump estime que l’instance commettrait une « terrible erreur » si Infantino venait à être démis de ses fonctions

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Donald Trump vole à la rescousse de Gianni Infantino. Alors que le président de la FIFA traverse une période délicate, remplie de polémiques, depuis la fin de la Coupe du monde, le président américain et ami d’Infantino, est venu défendre l’Italo-Suisse hier soir à travers un message plus qu’explicite.

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Pour rappel : le 28 juillet dernier a été divulgué le projet tenu secret par Infantino, en l’occurrence d’ouvrir la FIFA à des investisseurs privés. Cette nouvelle structure du football aurait porté le nom de FIFA Forward Enterprise, et obtiendrait la gestion des activités commerciales et événementielles de la fédération afin de développer le football dans le monde entier.

Ce projet fut ensuite avorté par le patron de la FIFA le 31 juillet dernier, en raison de l’effet boule de neige que cette révélation a provoqué dans le monde du football. Plusieurs confédérations telles que la CONCACAF et l’UEFA, sous la houlette de son président Aleksander Čeferin, ont brandi la menace d’un boycott total des prochaines Coupes du monde et ont demandé à la FIFA la démission de son président.

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Donald Trump : dernier fidèle d’Infantino

Après le succès économique de la Coupe du monde cet été (15 milliards de dollars de revenus générés), le président Donald Trump a finalement réagi à l’affaire qui secoue la planète football.

Sans surprise, le président américain estime que ce serait une « terrible erreur » de la part de la FIFA de remplacer le « formidable » Gianni Infantino. Donald Trump met en avant le succès indéniable de « la Coupe du monde la plus réussie », en ajoutant que, s’il partait, « la compétition ne connaîtrait plus jamais un tel succès ni une telle rentabilité ».

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Cette proximité entre Gianni Infantino et Donald Trump ne date pas d’aujourd’hui. On se souvient notamment de la polémique du carton rouge retiré à l’encontre de l’attaquant américain Folarin Balogun avant le 8ème de finale contre la Belgique, étant donné que Donald Trump avait demandé au président de la FIFA de le retirer en amont du match.

Une réélection compromise

Alors que son mandat doit arriver à son terme en mars 2027, le président Gianni Infantino avait d’ores et déjà annoncé qu’il se portait candidat à sa propre succession. Cependant, tandis que les polémiques qui entourent la FIFA continuent de s’envenimer, sa candidature, pourtant largement favorite, est contestée par une partie des confédérations.

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Les confédérations européenne, nord-américaine et asiatique ont coécrit une lettre ouverte destinée à la « famille du football » pour tenter d’unir l’ensemble des confédérations, divisé depuis le début de l’affaire, pour tenter de pousser la démission d’Infantino. Autrement, seules les confédérations africaine et sud-américaine, ainsi que la fédération mexicaine, qui s’est publiquement détachée de la CONCACAF, soutiennent toujours le projet présenté par le patron de la FIFA.

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Cette affaire suffira-t-elle à faire plier Gianni Infantino, ou l’actuel président de la FIFA rempilera-t-il pour un nouveau mandat en mars prochain ? Une chose est sûre : il pourra toujours compter sur Donald Trump pour faire campagne avec lui.