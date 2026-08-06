Crise à la FIFA : Infantino contraint aux excuses publiques

Sous une pression politique et institutionnelle de premier rang, le président de la FIFA, Gianni Infantino, traverse la controverse la plus sévère de son mandat. Actuellement présent au Maroc pour piloter un sommet extraordinaire lié au dérive de son projet, le patron du football mondial tente d’éteindre d’apaiser les tensions provoqué par son projet désastreux de cession d’une partie des actifs commerciaux de la plus prestigieuse des compétitions à des investisseurs privées.

Une réunion de crise à huis clos au complexe Mohammed VI avec Gianni Infantino

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C’est dans le cadre ultra-sécurisé du complexe footballistique Mohammed VI, situé à Salé à proximité immédiate de Rabat, que la haute direction du football international s’est rassemblée en urgence. L’ordre du jour unique de ce sommet à huis clos porte sur le projet hautement contesté de vendre 20 % des droits commerciaux des futures éditions de la Coupe du Monde à des fonds d’investissement privés.

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Face à la levée de boucliers massive déclenchée par cette initiative à travers l’ensemble des confédérations continentales, le dirigeant italo-suisse a pris la parole à travers une lettre officielle transmise aux fédérations membres. Dans ce document , Gianni Infantino formule des excuses publiques et reconnaît explicitement les défaillances de sa gouvernance :

« Des erreurs ont été commises. » affirme Infantino

Cette déclaration formelle marque un aveu de faiblesse et un amateurisme rare pour le patron du football mondial, d’ordinaire peu incliné à l’autocritique sur les chantiers de réforme économique.

Une contestation persistante et des appels répétés à la démission

Malgré ces aveux depuis la capitale marocaine, le mécontentement ne faiblit pas au sein de la famille du football international. Pour un nombre croissant de dirigeants de fédérations , notamment en Europe et en Amérique du Sud, ce mea culpa tardif ne suffit pas à effacer ce qu’ils considèrent comme une tentative de marchandisation de l’héritage fondamental de la Coupe du Monde.

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Plusieurs présidents de fédération estiment que la ligne rouge de la gouvernance a été franchie et réclament ouvertement le départ du président. Ils reprochent à l’administration d’avoir négociés avec des acteurs financiers privés en engageant l’avenir financier des compétitions majeures sans l’accord explicite du congrès. Pour ces opposants, ces excuses formulées sous la contrainte n’atténuent en rien la gravité des orientations proposées et confirment une rupture irréparable de la confiance au près des différents acteurs du football.

Le Conseil de la FIFA fait bloc derrière son président

Conscient du risque d’émeute et de déstabilisation institutionnelle, le Conseil de direction de la FIFA est immédiatement intervenu pour éteindre l’incendie. Dans le même communiqué publié à l’issue des premières sessions de travail au Maroc, l’organe exécutif a renouvelé sa confiance au président en exercice :

« Les membres du Conseil de direction de la FIFA présents ont réaffirmé leur plein soutien au président de la FIFA, Gianni Infantino, en tant que seul responsable élu par les 211 associations membres de la FIFA »

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Ce soutien institutionnel appuyé vise à stopper l’escalade et à barrer la route aux ambitions de censure interne. Il met toutefois en lumière la fracture grandissante entre l’exécutif zurichois et une base de fédérations résolue à défendre le football face aux fonds d’investissement privés.