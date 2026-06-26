Mercato ASSE : Un gros doute émis sur le choix Ian Cathro

Interrogé la nomination d’un nouvel entraîneur de l’ASSE, Laurent Batlles se dit surpris du choix des responsables de KSV.

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Arrivé à l’ASSE en juin 2024, Kilmer Sports Ventures est à son quatrième entraîneur en deux ans. Il y a eu Olivier Dall’Oglio qui avait ramené le club stéphanois en Ligue 1 à l’issue de la saison 2023-2024. Il a été remplacé par Eirik Horneland (51 ans) à la mi-saison, en janvier 2025.

En provenance de la Norvège où il était l’entraîneur du SK Brann, il découvrait le championnat français. Au bout de la saison 2024-2025, les Verts ont été relégués en Ligue 2. Maintenu sur le banc, afin de ramener le club en Ligue 1, le technicien norvégien s’éloignait de l’objectif de l’AS Saint-Etienne quand il a été limogé, fin janvier 2026.

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Successeur de Horneland, début février 2026, Philippe Montanier (61 ans) avait 13 journées de championnat pour remonter en Ligue 1. Mais il n’y est pas arrivé. Ayant échoué, le technicien français n’a pas été prolongé. Les dirigeants du groupe canadien ont porté leur choix sur Ian Cathro (40 ans) pour la deuxième saison consécutive en Ligue 2.

Des changements curieux et des choix incompris !

Ces changements à la tête du staff technique de l’ASSE sont curieux ! Ils contrastent avec l’idée de stabilité prônée et défendue par la Direction de KSV. Comment parvenir à stabiliser le club tout en changeant régulièrement de staff technique ?

Laurent Batlles, ex-coach des Verts (juillet 2022 – décembre 2023), est étonné aussi des choix du président Ivan Gazidis. « Ce qui m’a surpris, c’est qu’on est allé chercher Eirik Horneland (à l’étranger, ndlr). Philippe Montanier arrive après, et derrière, tu reprends quelqu’un qui est dixième dans le championnat portugais… », a-t-il commenté pour Evect, dans une interview.

« Je n’arrive pas à comprendre », a-t-il répondu ensuite, à la question : ‘’Ce n’est donc pas le choix le plus logique pour toi ?’’

AS Saint-Etienne : Batlles préfère un coach qui connaît la Ligue 2

Après l’erreur de casting concernant Eirik Horneland, Laurent Batlles s’attendait à un entraîneur qui connaît les rouages du championnat de France. « C’est bien pour lui (Ian Cathro), mais je pense que quelqu’un qui connaissait le championnat, qui savait comment construire et mettre quelque chose en place, ça aurait été mieux », a-t-il proposé.

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Le technicien français de 50 ans a conclu par un avertissement au nouvel entraîneur Écossais de l’AS Saint-Etienne. « C’est complètement différent de mettre quelque chose en place pour monter en Ligue 1, qu’être en Ligue 1 et de se maintenir », a-t-il prévenu.