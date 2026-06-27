Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour ce redoutable buteur ?  

La direction du Stade Rennais bouge les lignes pour s’offrir une nouvelle gâchette offensive en Angleterre pendant ce mercato estival. La porte est ouverte pour le transfert de la pépite.

Mercato : Le Stade Rennais accélère et vise un renfort à 10 M€

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Franck Haise attend sa prochaine recrue. Le Stade Rennais bâtit méthodiquement son effectif pour livrer de solides performances la saison prochaine. Le club breton vient d’officialiser la signature du gardien Nicolas Lemaître. Dans la foulée, les dirigeants s’activent pour recruter l’attaquant espagnol Eliezer Mayenda.

Nicolas Lemaître protègera la cage rennaise. L’ancien portier de Troyes, sacré champion de Ligue 2 la saison dernière, devient la nouvelle doublure officielle de Brice Samba. Il a paraphé un bail avec les Rouge et Noir jusqu’en juin 2028. Rennes sécurise ainsi son poste de gardien numéro deux. En choisissant Lemaître, le club mise sur un profil fiable, mûr et parfaitement adapté aux exigences du haut niveau.

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Les recruteurs rennais ne s’arrêtent pas là. Selon les informations du journaliste Guillaume Lainé, Rennes insiste fortement pour attirer Eliezer Mayenda, le jeune attaquant polyvalent de Sunderland. Les négociations progressent. Pour arracher la signature de l’international espoirs espagnol, le montant du transfert pourrait dépasser les 10 millions d’euros.

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Cette somme importante prouve la confiance des dirigeants rennais dans son potentiel. Ce profil percutant correspond aux besoins exprimés par le staff pour apporter de vigueur et de vivacité au secteur offensif. Le projet rennais se concrétise avec déjà quatre mouvements enregistrés. L’arrivée de Nicolas Lemaître est un coup XXL, tandis que la piste Eliezer Mayenda promet d’offrir une arme redoutable à Franck Haise.