Mercato : C’est officiel, le SRFC s’offre un nouveau gardien

Le retour de vacances approche et le SRFC (Stade Rennais) passe la vitesse sur son mercato estival. Un nouveau gardien de but vient ainsi de renforcer l’effectif de Franck Haise.

Mercato : Nicolas Lemaître s’engage au SRFC comme gardien N°2

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Le Stade Rennais, qui devrait prêter Mathys Silistrie, accueille un nouveau gardien numéro 2, plus expérimenté. Comme révélé précédemment, le SRFC a fait signer ce vendredi le portier de l’ES Troyes AC, Nicolas Lemaître. Le SRFC, qui aurait avancé sur le latéral droit américain Bryan Reynolds (Westerlo), pourrait aussi rapidement ficeler le transfert de l’attaquant de Sunderland Eliezer Mayenda.

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Le club breton, qui va effectuer sa reprise par des tests médicaux le lundi prochain, va faire bouger ses lignes au poste de gardien de but, derrière son numéro 1 Brice Samba. Comme attendu, le portier de 29 ans renforce ainsi les rangs du SRFC en provenance de l’ES Troyes sur ce mercato d’été.

Le club entraîné par Franck Haise a officialisé le recrutement de Nicolas Lemaître, signé jusqu’en juin 2028. Alors que les détails de cette opération n’ont pas fuité, le natif de Reims sera la doublure de Brice Samba pour la saison 2026-2027. « Tisser des liens. Défendre les siens. Du Grand Est à la Bretagne, Nicolas nous rejoint », écrit le club rennais sur son site officiel.

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Le Stade Rennais va donc enregistrer sa quatrième recrue depuis le début de l’été. Nicolas Lemaître a passé sa visite médicale ce vendredi matin. Les Rouge et Noir étaient à la recherche d’un élément plus expérimenté pour seconder Brice Samba dans les perches.

Avec 109 matchs de Ligue 2 à son actif, le portier de l’ESTAC répondait à ce critère. Mathys Silistrie (20 ans), qui occupait ce rôle de doublure la saison dernière, devrait être prêté afin de bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent pour poursuivre sa progression.

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Après Nicolas Lemaître, le défenseur américain Bryan Reynolds devrait débarquer en Bretagne dans les jours à venir. Pour ce dernier, le SRFC a transmis une offre de 3,8 millions d’euros pour boucler son transfert.