Mercato FC Nantes : Un gros départ est acté à Nantes  

Clap de fin au FC Nantes. Mathieu Acapandié quitte le club nantais et s’envole pour la Croatie.

Mercato FC Nantes : Mathieu Acapandié prend la direction de la Croatie

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La relégation en Ligue 2 force le FC Nantes à reconstruire. Au milieu de ce grand ménage, les Canaris s’apprêtent à perdre un jeune talent formé à la maison. En effet, Mathieu Acapandié quitte son club de toujours. Le défenseur s’en va tenter l’aventure à l’étranger dès cet été.

Acapandié arrivait en fin de contrat. Il a donc refusé de prolonger. Selon le média croate Telesport, le latéral droit malgache va s’engager librement avec l’Hajduk Split.

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Ce défi s’annonce passionnant. Son futur club a terminé vice-champion de Croatie, juste derrière le Dinamo Zagreb. L’Hajduk Split jouera ainsi les tours préliminaires de la Ligue Europa. Pour le joueur de 21 ans, c’est une opportunité en or qui lui permettra de se frotter au haut niveau européen.

Son histoire nantaise s’achève après un long parcours. Arrivé de La Réunion à l’été 2019, Mathieu Acapandié a passé sept années chez les Canaris. Le natif de Saint-Pierre avait goûté au monde professionnel durant la saison 2022-2023, lors d’un match de Coupe de France. Puis, le jeune homme a disparu des radars de l’équipe première du FC Nantes.

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Heureusement, il a su rebondir la saison dernière en disputant huit rencontres toutes compétitions confondues. Cette progression retrouvée lui a même rouvert les portes de la sélection de Madagascar. Nantes perd ici un enfant du club, et sans toucher d’indemnité de transfert. Ce départ était prévisible. Il clôt un long chapitre pour le défenseur, resté fidèle aux Canaris pendant sept ans.