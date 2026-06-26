Mercato FC Nantes : Kita fixe le tarif pour ce cadre

Le jeune buteur du FC Nantes, Matthis Abline est mis sur le marché. Les dirigeants nantais fixent un prix astronomique.

Mercato FC Nantes : Kita vise le jackpot pour Matthis Abline

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Waldemar Kita veut faire sauter la banque, quitte à bloquer tout le monde. Alors que le FC Nantes digère sa relégation en Ligue 2, son président fixe un prix exorbitant pour Matthis Abline. Les Canaris vendront leur attaquant, oui, mais pas à n’importe quel prix.

L’Olympique de Marseille et plusieurs cadors européens s’intéressent au joueur, mais le boss du FC Nantes réclame une somme XXL pour céder son joyau. Son objectif secret ? Attirer les clubs anglais pour faire exploser le prix.

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Mercredi, Matthis Abline a repris l’entraînement. Mais son avenir s’écrira loin des bords de l’Erdre. À 23 ans, l’attaquant porte la valeur marchande d’un effectif nantais condamné à l’échelon inférieur. Malgré le naufrage collectif du FC Nantes, Abline a inscrit 6 buts et délivré 5 passes décisives en Ligue 1. Une telle efficacité dans une équipe en crise attire inévitablement les recruteurs étrangers.

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Le président nantais ne bradera pas son joueur. Selon l’initié Emmanuel Merceron, Kita exige 40 millions d’euros pour libérer l’attaquant. Cette exigence semble démesurée pour un élément lié au club pendant deux ans seulement.

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L’AS Monaco a déjà tenté sa chance en posant 20 millions d’euros sur la table, mais la direction nantaise a balayé l’offre d’un revers de main. Par ce refus catégorique, le président des Canaris affiche sa fermeté. Quitte à faire traîner les négociations tout l’été, il attendra le montant espéré.

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L’AS Roma observe la situation de très près. Si le club italien suit le dossier avec attention, Nantes mise surtout sur le réveil des écuries britanniques pour faire grimper les prix. Crystal Palace et Sunderland manifestent déjà un intérêt concret. La Premier League, grâce à sa puissance financière inégalée, dispose des fonds nécessaires. Kita pourrait bien trouver l’acheteur fortuné capable de s’aligner sur ses exigences XXL.

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