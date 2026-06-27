Mercato ASSE : La première recrue annoncée inquiète déjà

‎‎‎L’ASSE s’apprête à accueillir sa première recrue du mercato estival, mais l’optimisme est déjà accompagné de nombreuses interrogations. Derrière le talent reconnu de Sohaib Naïr se cache un parcours marqué par des blessures à répétition.

‎Mercato ASSE : Sohaib Naïr, un défenseur prometteur au parcours semé d’embûches

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‎À seulement 23 ans, Sohaib Naïr s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus suivis de Ligue 2. Sa progression sous les couleurs de Guingamp a convaincu les décideurs stéphanois, séduits par son calme dans les duels, sa lecture du jeu et sa marge de progression. ‎Pourtant, derrière cette ascension se cache une histoire bien moins linéaire.

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Formé au Toulouse FC, le défenseur a longtemps vu son évolution freinée par des blessures à répétition. Au point de douter de son avenir dans le football professionnel, une période qu’il a lui-même évoquée avec beaucoup de franchise lors d’un entretien accordé en 2025.

‎Un passé médical qui nourrit les interrogations

‎Les soucis physiques ont accompagné une grande partie de ses jeunes années. Problèmes de dos durant plusieurs mois, fracture du pied puis autres blessures successives : chaque retour sur les terrains semblait être suivi d’un nouveau coup d’arrêt. ‎La saison écoulée rappelle d’ailleurs que cette fragilité n’appartient pas totalement au passé.

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Une blessure aux ligaments de la cheville puis un problème musculaire à la cuisse ont limité Sohaib Naïr à seulement 18 rencontres de Ligue 2. C’est cette donnée qui explique aujourd’hui les réserves exprimées autour de son arrivée à Saint-Étienne.

‎Pourquoi Saint-Etienne maintient sa confiance

‎Malgré cet historique, les dirigeants stéphanois n’ont pas renoncé. Leur analyse repose avant tout sur le potentiel du joueur, sa capacité à évoluer dans une défense à plusieurs systèmes et son profil encore perfectible. À leurs yeux, le risque est compensé par une importante marge de progression.

‎Ce choix traduit également une stratégie bien précise. L’ASSE cherche à recruter des joueurs capables de franchir un cap plutôt que des valeurs déjà installées. Si Sohaib Naïr retrouve une continuité physique, son recrutement pourrait rapidement apparaître comme une excellente opération sur le marché.

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La saison dernière, plusieurs défenseurs centraux stéphanois ont eux aussi connu des passages prolongés à l’infirmerie. Dans ce contexte, la préparation physique et la gestion de la charge de travail seront déterminantes pour permettre à Sohaib Naïr d’exprimer enfin tout son potentiel sous le maillot vert.