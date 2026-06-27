Mercato ASSE : C’est acté pour 2 M€ ! Il dit oui à Sainté

‎‎L’ASSE franchit une nouvelle étape dans son mercato estival avec un dossier qui semble désormais très bien engagé. Le club forézien a obtenu l’accord de Sohaib Naïr et se rapproche d’un transfert estimé à près de 2 millions d’euros.

‎Mercato ASSE : Sohaib Naïr convaincu par le projet stéphanois

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‎Le chantier du recrutement avance pour l’AS Saint-Etienne. Déterminés à bâtir une équipe capable de retrouver immédiatement la Ligue 1, les dirigeants stéphanois concentrent désormais leurs efforts sur le secteur défensif, considéré comme une priorité avant la reprise.

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‎Selon les informations révélées par Matthieu Huet, Sohaib Naïr a déjà donné son accord pour rejoindre l’ASSE. Cette avancée confirme l’attractivité du projet présenté par les dirigeants, qui cherchent des joueurs prêts à s’inscrire dans une ambition sportive à moyen terme plutôt que dans un simple défi d’une saison.

‎Un transfert à 2 millions d’euros en bonne voie

‎Lié à Guingamp jusqu’en juin 2027, le défenseur de 24 ans ne pourra quitter la Bretagne qu’à la suite d’un accord entre les deux clubs. Les discussions porteraient sur une indemnité qui avoisine les deux millions d’euros, un montant qui traduit la confiance placée dans son potentiel.

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‎Toujours d’après la même source, les négociations progressent favorablement et les derniers échanges concernent essentiellement les modalités finales de l’opération. Sauf retournement de situation, l’officialisation pourrait intervenir dans les prochains jours.

‎Un profil qui colle parfaitement aux ambitions des Verts

‎Au-delà du montant du transfert, c’est le profil du joueur qui séduit les décideurs stéphanois. Solide dans les duels, performant dans le jeu aérien et encore doté d’une importante marge de progression, Sohaib Naïr présente les qualités recherchées pour stabiliser l’arrière-garde des Verts.

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‎Ses statistiques de la saison écoulée (21 apparitions, deux buts et une passe décisive) illustrent également sa capacité à peser sur les deux surfaces. Plus qu’un simple renfort, son arrivée représenterait une pièce stratégique dans le projet de reconstruction de l’AS Saint-Etienne.