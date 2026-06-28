Mercato PSG : Al-Khelaïfi passe à l’action pour Bouaddi !

Après avoir obtenu l’accord de Maghnes Akliouche, milieu offensif de l’AS Monaco, le PSG passe à l’offensive pour Ayyoub Bouaddi. Pour convaincre le milieu de terrain du LOSC, Nasser Al-Khelaïfi aurait une idée en tête.

Mercato LOSC : Le PSG à la lutte pour Ayyoub Bouaddi

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Éblouissant avec le Maroc à la Coupe du Monde en Amérique, Ayyoub Bouaddi n’en finit plus de séduire les plus grands clubs européens. Déjà annoncé sur les tablettes du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, de Manchester City, Liverpool et de Manchester United, le milieu de terrain du LOSC serait désormais le nouveau rêve de Manchester City, selon le journal espagnol AS. Toujours selon la même source, les Citizens auraient même déjà entamé des discussions avec Olivier Létang, le président des Dogues, pour évoquer un transfert du joueur de 18 ans.

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Alors que Bouaddi ne prendra aucune décision avant la fin du Mondial, le club anglais voudrait rapidement trouver un accord avec le LOSC Lille avant de parler avec le principal concerné le moment venu. Face à la menace anglaise et de Manchester City, Nasser Al-Khelaïfi aurait personnellement pris les choses en main dans ce dossier.

Achraf Hakimi appelé à la rescousse pour Bouaddi

Lié au LOSC jusqu’en juin 2029, Ayyoub Bouaddi est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du football européen. Son profil, sa maturité balle au pied et sa capacité à dicter le rythme d’un match séduisent de nombreux cadors du vieux continent, ce qui laisse présager une rude bataille pour sa signature durant ce mercato estival.

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Déterminé à poursuivre sa nouvelle politique basée sur le recrutement de jeunes talents du vivier français, le Paris Saint-Germain ne compte pas laisser filer Bouaddi à l’étranger. Très bien avancé sur la piste menant à Maghnes Akliouche, le double champion d’Europe veut mettre toutes les chances de son côté pour convaincre l’international marocain de rejoindre l’effectif de Luis Enrique.

Et selon les informations relayées ces dernières heures par le compte Twitter Abdel hamed6, Nasser Al-Khelaïfi aurait expressément demandé à Achraf Hakimi de jouer les entremetteurs auprès de son jeune compatriote.

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En plus des arguments sportifs et financiers, le président du Paris SG compterait également sur l’influence de son vice-capitaine pour convaincre Bouaddi de choisir les Rouge et Bleu pour la suite de sa carrière. Reste à voir si Hakimi y parviendra.