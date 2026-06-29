Mercato : Le Stade Rennais accélère pour un redoutable défenseur  

Un jeune défenseur colombien fait craquer les dirigeants du Stade Rennais pendant ce mercato estival. Une offre se prépare pour le roc.

Mercato : Le Stade Rennais lorgne un roc colombien pour blinder sa défense

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais est très actif pendant ce mercato estival. Plusieurs cracks ont déjà posé leurs valises au Roazhon Park et sont prêts pour la bataille la saison prochaine. Mais les dirigeants rennais continuent leur emplette. Ils veulent fournir à Franck Haise une équipe compétitive. D’autres jeunes joueurs vont encore arriver.

Pour solidifier leur secteur défensif, les recruteurs bretons ciblent désormais un roc en Premier League. Selon Ouest-France, le profil de Yerson Mosquera séduit fortement la direction rouge et noir. Ce solide défenseur central, qui appartient à Wolverhampton, figure en excellente position sur la short-list de Rennes.

À voir

ASSE : Date fixée pour une annonce capitale

Lire aussi : Mercato : Le Stade Rennais dégaine une offre pour un phénomène

C’est un défenseur en pleine forme. Physique, agressif et impérial dans les airs, le joueur excelle dans l’art du duel. Les attaquants redoutent sa puissance. Au-delà de son impact athlétique, le Colombien brille par son sens de l’anticipation, multipliant les interceptions importantes pour couper les offensives adverses.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato : Le Stade Rennais dégote un solide roc en Ligue 1

Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour ce redoutable buteur ?

À voir

Mercato PSG : Enorme rebondissement pour Ayyoub Bouaddi !

Arrivera-t-il en Bretagne ? L’opération s’annonce complexe, car Wolverhampton tient à son joyau. Devenu une pièce maîtresse des Wolves, l’international colombien a disputé 27 matchs de Premier League la saison passée. Comme son contrat court jusqu’en juin 2030, Rennes va devoir sortir le grand jeu, et surtout un chèque conséquent, pour convaincre le club anglais de lâcher son roc.