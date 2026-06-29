Mercato OM : Un phénomène déchire l’offre de Marseille  

Annoncé sur les tablettes de l’OM pour ce mercato estival, un buteur répond cash. Les dirigeants marseillais devront chercher d’autres joueurs.

Mercato : Akor Adams dit non à l’OM

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Akor Adams tranche : il reste à Séville. Courtisé par l’OM et une écurie de Serie A, l’attaquant nigérian a pris la parole et a mis les choses au clair. Il se présentera bien à la reprise avec le club espagnol. Or, le FC Séville caresse le rêve d’un transfert XXL cet été.

À Marseille, le grand ménage estival tarde à commencer. Aucune vente majeure ne se profilant avant le 30 juin, le club phocéen doit temporiser. Le plan est de libérer de la masse salariale, vendre, puis recruter intelligemment. L’époque des dépenses illimitées est bel et bien révolue. Mais face aux départs annoncés de Mason Greenwood et de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM fait face à une urgence. Il faut du sang neuf devant.

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Les recruteurs olympiens ont alors ciblé Akor Adams. L’ancien buteur de Montpellier sort d’une saison solide en Liga. Séville ouvre la porte à un départ, mais pas à n’importe quel prix. Le montant réclamé dépasse les 18 millions d’euros. Cette somme a de quoi surprendre le board marseillais.

Peu importent les millions ou les offres, le buteur nigérian refuse de plier bagage. Marseille et Venise sont venus aux renseignements ? Adams s’en moque. Il l’a confié aux médias de son pays : il flatte son ego de voir son travail reconnu, mais les rumeurs ne l’intéressent pas. « Je suis content que mon travail soit reconnu, mais pour l’instant, je pense seulement à me reposer et à recharger mes batteries pour la saison prochaine », a-t-il dit.

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Par cette déclaration, l’avant-centre repousse les avances olympiennes. Marseille offre pourtant une vitrine européenne que Séville ne peut pas proposer cette année. Qu’à cela ne tienne. Adams préfère un autre défi : ramener le club andalou au sommet de l’Espagne. Acheté pour 6 millions d’euros, le joueur en vaut aujourd’hui le triple. Et il compte bien prouver sur le terrain que Séville a eu raison de croire en lui.