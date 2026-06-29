Mercato PSG : Gros coup, un milieu dit Oui pour signer  

Du beau monde tourne autour d’un milieu de terrain français pour ce mercato estival. Mais le joueur attend l’offre du PSG.

Mercato PSG : Manu Koné se rapproche de Paris

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Manu Koné veut Paris. Le milieu de terrain français s’apprête à quitter l’AS Roma, un club contraint de vendre ses cracks. Si l’Atlético de Madrid lui fait les yeux doux, le joueur, lui, ne jure que par le PSG et la Premier League.

Pour boucler l’arrivée de Mason Greenwood en provenance de l’OM, la Louve doit d’abord renflouer ses caisses. Les dirigeants romains cherchent donc à céder plusieurs joueurs à forte valeur marchande. Trois noms figurent en tête de liste : Matias Soulé (estimé à 30 M€), Evan Ndicka et Manu Koné. Ce dernier suscite de vifs intérêts en Europe, notamment en Italie, en Angleterre et en Espagne.

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L’Atlético insiste, mais Koné attend Paris. Selon La Gazzetta dello Sport, l’international français refuse de rejoindre les Colchoneros. Le club madrilène se montre le plus concret actuellement. Il Messaggero évoque une offre espagnole imminente de 45 M€ assortie de 5 M€ de bonus, une somme qui fait craquer la Roma, désireuse de récupérer entre 45 et 50 M€.

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Cependant, le cœur de Koné penche ailleurs. Le joueur privilégie nettement le projet du Paris Saint-Germain ou un défi en Premier League, où Aston Villa et Manchester United l’observent de près. Le problème ? Aucune proposition officielle n’est encore parvenue sur le bureau des dirigeants romains, que ce soit de Paris, d’Angleterre ou de l’Inter Milan.