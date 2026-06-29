Mercato PSG : Deux obstacles freinent une arrivée en attaque

La direction du PSG est bel et bien proche de faire venir Yan Diomandé. Le RB Leipzig ne s’oppose plus à son départ. Le club allemand fixe cependant deux conditions pour laisser filer son attaquant ivoirien.

Mercato : Le PSG en négociation pour Yan Diomandé

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Yan Diomandé sort d’une saison impressionnante avec le RB Leipzig. Et ses prestations remarquables sous le maillot de la Côte d’Ivoire en ce Mondial 2026 attirent l’attention des cadors européens. Même si Liverpool est sur ses traces, le jeune prodige de 18 ans a tranché en faveur de la capitale française.

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Le Paris Saint-Germain aurait déjà obtenu un accord de principe avec l’attaquant ivoirien pour un contrat de cinq ans. Il ne reste plus qu’aux deux écuries de trouver un terrain d’entente. C’est là que les négociations coincent. Luis Campos, le directeur sportif parisien, est désormais engagé dans un bras de fer avec la direction allemande.

Leipzig fixe ses deux dernières conditions

Le RB Leipzig est conscient de la valeur de son joueur et pose deux conditions pour céder son joyau. Le célèbre journaliste Fabrizio Romano explique que le club allemand réclame plus de 100 millions d’euros pour un transfert sec cet été. Ou une offre différente permettant à Yan Diomandé de rester une saison supplémentaire en prêt outre-Rhin.

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🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain in talks with RB Leipzig to find a solution for Yan Diomandé deal.



Leipzig insist on fee higher than €100m to let Diomandé leave now, or offer chance for different price but leaving Yan in Germany on loan for one season.



PSG want Diomandé asap. pic.twitter.com/6KFp3dAZ3Y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2026

La direction du PSG tente pour le moment de conclure ce transfert le plus rapidement possible. Les Parisiens devront répondre aux exigences élevées de Leipzig. Le dénouement de ce feuilleton est proche.