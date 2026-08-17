Mercato : Urgent ! Un prodige français se rapproche du PSG !

Le mercato du PSG n’est pas encore terminé. Après Ferran Torres et Mika Godts, un prodige français se rapproche sérieusement d’un transfert au Paris SG cet été.

Mercato : Le PSG discute avec Montpellier pour Laciné Megnan-Pavé

La suite après cette publicité

Annoncé dans le viseur du PSG pour un transfert durant ce mercato estival, Laciné Megnan-Pavé, jeune attaquant de Montpellier HSC, aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec Luis Campos sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. Le dossier pourrait rapidement être bouclé, après le règlement d’un dernier détail.

Lisez aussi : Mercato : Nicollin répond crûment au PSG pour Laciné Megnan

Déjà décisif à deux reprises avec son club pour ses deux premiers matchs de Ligue 2, contre Dijon (un but) et l’AS Nancy-Lorraine (une passe décisive), l’avant-centre de 16 ans brille déjà par son talent. Un profil qui n’a pas échappé à Luis Campos, toujours à l’affût de jeunes talents prometteurs pour le compte du PSG.

À voir

OL : Un premier forfait déclaré à Lyon contre Fenerbahçe

Le double champion d’Europe en titre souhaite recruter le joyau français et les négociations avancent bien avec les dirigeants montpelliérains qui pourraient accepter de le laisser partir à une condition.

Laciné Megnan-Pavé acheté puis prêter à Montpellier ?

En effet, selon les informations relayées ce lundi par Foot Mercato, les pourparlers s’accélèrent entre le PSG et Montpellier HSC pour Laciné Megnan-Pavé. Toujours selon la même source, le transfert pourrait se conclure contre un chèque de 10 millions d’euros, si le club parisien accepte de le prêter au MHSC pour une saison afin qu’il poursuive sa progression.

Lisez aussi : Mercato PSG : Coup dur, une arrivée en attaque tombe à l’eau

« Les discussions se poursuivent et avancent entre le PSG et Montpellier pour Laciné Megnan-Pavé. La question est surtout de savoir si le PSG décidera de prêter le jeune attaquant à Montpellier pendant une saison afin qu’il poursuive sa progression. Comme révélé, le montant du transfert sera supérieur à 10M€.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Après Ferran Torres, un joyau français arrive

À voir

Mercato FC Nantes : La décision tombe pour Der Zakarian

Mercato : Coup dur pour l’OM, une pépite s’éloigne !

Laciné Megnan-Pavé a déjà trouvé un accord avec le PSG pour un contrat de 5 ans », explique le journaliste Santi Aouna. Reste à voir comment va se terminer ce feuilleton dans les jours à venir.