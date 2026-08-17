Mercato : Le PSG sort le chéquier pour un ailier brésilien !

Le mercato continue au PSG. Après Ferran Torres et Mika Godts, le club de la capitale veut poursuivre son recrutement pour garantir l’avenir. Un prodige brésilien serait ainsi sur les tablettes de Luis Campos.

Mercato : Le PSG à la lutte pour Eduardo Conceiçao

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Ce lundi matin, Foot Mercato rapporte que Laciné Megnan-Pavé, attaquant de 16 ans évoluant à Montpellier HSC, a donné son accord au PSG en vue d’un transfert sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. L’opération pourrait se conclure pour un montant supérieur à 10 millions d’euros.

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Considéré comme l’un des plus grands espoirs de sa génération, Megnan-Pavé pourrait ensuite être prêté à Montpellier pour une saison afin de poursuivre sa progression. Luis Campos pourrait réaliser un transfert similaire au Brésil. Déjà comparé à Vinicius Junior, le jeune Eduardo Conceiçao est le nouveau joyau du football brésilien.

Tout logiquement, presque tous les grands clubs européens lui font déjà la cour, puisque le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient en concurrence pour le recruter lors de ce mercato estival. Pour doubler les deux géants espagnols, le Paris Saint-Germain serait prêt à sortir le chéquier pour convaincre Palmeiras.

Le Paris SG prêt à mettre 60M€ et prêter Conceiçao

À la lutte avec le Barça et le Real Madrid, le PSG serait disposé à signer un gros chèque à Palmeiras pour récupérer Eduardo Conceiçao cet été. Pour convaincre le club brésilien de laisser filer son joyau de 16 ans, le double champion d’Europe en titre serait disposé à mettre jusqu’à 60 millions d’euros sur la table des négociations. Avant de laisser le natif de Sao Paulo poursuivre sa progression à Palmeiras durant une année.

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« Eduardo Conceiçao serait l’un des joueurs sur lesquels le Paris Saint-Germain aurait jeté son dévolu pour les prochaines années. Le club parisien aurait déjà une idée en tête : tenter de boucler son recrutement dès cette année, puis le laisser évoluer au Brésil jusqu’en 2027. Selon cette piste, Paris pourrait prochainement formuler une proposition située entre 45 et 60 millions d’euros pour convaincre son club actuel. Une opération qui permettrait au PSG de prendre une longueur d’avance sur un dossier considéré comme stratégique », explique le compte Twitter PSG Inside Actus.

Outre le Real Madrid et le Barça, Chelsea, Manchester City et d’autres clubs européens seraient aussi sur ce coup, mais le PSG aurait un atout dans sa poche : sa capacité à anticiper le dossier et à construire un projet de la continuité de ses deux dernières années.

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Le PSG pourrait donc tenter un pari à long terme : recruter Eduardo Conceiçao dès maintenant, le laisser grandir au Brésil et le récupérer en 2027, avec l’ambition d’en faire l’un des futurs visages du projet parisien.