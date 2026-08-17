Mercato OM : Marseille perd un latéral, accord imminent !

La direction de l’OM subit une nouvelle désillusion en cette fin de mercato. Elle voit la piste Djibril Sidibé lui filer entre les mains au profit du Mans.

Mercato OM : Djibril Sidibé proche d’un accord avec Le Mans

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C’est un secret pour personne ! L’Olympique de Marseille est à la recherche d’un nouveau latéral droit cet été. L’entraîneur Bruno Genesio a lui-même confirmé ce besoin urgent. Il veut un renfort dans le couloir droit. Plusieurs pistes sont ainsi explorées dans ce sens. Parmi elles figurent notamment Djibril Sidibé.

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Le champion du monde 2018 est libre de tout engagement. Son contrat avec Toulouse FC n’ayant pas été prolongé. Le joueur expérimenté de 34 ans peut donc signer où il le souhaite. Une aubaine pour l’OM qui pourrait renforcer sa défense avec une recrue à zéro euro. Sauf que l’ancien Monégasque est finalement proche rebondir dans un autre club français.

Foot Mercato l’assure, Djibril Sidibé est en négociations avancées avec Le Mans. Le club sarthois a été récemment promu en Ligue 1. Les Manceaux cherchent à densifier leur arrière-garde avec un joueur d’expérience incontestable. Ils seraient ainsi en passe de signer l’ancien Monégasque au détriment de l’OM.

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Sa signature permettrait d’apporter un vécu considérable à un groupe largement novice en Ligue 1. L’entraîneur Patrick Videira espère boucler rapidement l’arrivée de nouveaux éléments pour consolider son dispositif tactique. Tandis que l’OM devra vite se tourner vers de nouvelles cibles défensives.