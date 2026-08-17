Mercato FC Nantes : La décision tombe pour Der Zakarian  

Ça sent mauvais pour Michel Der Zakarian au FC Nantes. Le coach nantais doit mettre fin à la crise de résultats s’il ne veut pas être viré.

Mercato FC Nantes : Les Kita scellent l’avenir de Der Zakarian

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Le FC Nantes est déjà dans une situation préoccupante. Battus lors de leurs deux premières journées de Ligue 2, les Canaris occupent la dernière place du classement. Malgré ce départ très décevant, la direction nantaise ne veut pas chasser Michel Der Zakarian.

Loin d’assumer leur statut de favoris pour la montée, les Canaris s’enfoncent. Battus d’abord par le Red Star à huis clos (0-1), ils ont encore flanché à Laval vendredi (1-2). Zéro point, dernière place : c’est la déception. Mais le fauteuil de Michel Der Zakarian n’est pas menacé.

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Les dirigeants du FC Nantes misent sur la continuité et maintiennent leur technicien. Les Kita continuent de lui accorder leur confiance. Le technicien a été choisi pour conduire le club vers une remontée en Ligue 1, notamment grâce à son expérience et sa connaissance de l’environnement nantais.

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Avant de retenir son profil, la direction avait étudié d’autres pistes, dont celle d’Olivier Pantaloni. Elle a finalement misé sur Der Zakarian. Un choix qui s’explique aussi par son passé avec les Canaris. L’entraîneur connaît parfaitement le club. Il avait déjà réussi à le faire remonter en Ligue 1 à deux reprises, en 2008 puis en 2013.

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Son expérience reste donc un argument important aux yeux des dirigeants. La confiance est toujours là, mais elle ne sera pas éternelle. Le prochain match pourrait déjà prendre une importance particulière. Après le revers concédé à Laval, Michel Der Zakarian a évoqué la réception de Rodez, prévue samedi.

Le technicien sait que son équipe doit réagir. « On verra comment on va réagir dans la semaine, comment on va préparer Rodez, qui va être très important, bien sûr, à domicile. Quand tu ne gagnes pas, il y a toujours de la pression », a-t-il expliqué.

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Nantes doit enfin lancer sa saison. Un troisième match consécutif sans victoire renforcerait les inquiétudes et pourrait installer une pression plus forte autour du club. Pour l’instant, les Kita maintiennent leur confiance à Der Zakarian. Mais le FC Nantes doit apporter des réponses sur le terrain.