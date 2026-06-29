Mercato PSG : Accord total, un autre départ annoncé à Paris

Le mercato du PSG s’accélère dans le sens des départs. Alors que Gonçalo Ramos est attendu à l’AC Milan, c’est au tour de Kang-in Lee de prendre la direction de l’Espagne.

Mercato : Kang-in Lee quitte le PSG pour Madrid

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Le Paris Saint-Germain acte un nouveau mouvement significatif en ce début de mercato. Il est question de Kang-in Lee. L’international sud-coréen était utilisé avec parcimonie par Luis Enrique. La preuve ? Le milieu offensif a été aligné à 18 reprises en Ligue 1 cette saison. Ce traitement est devenu difficile à encaisser.

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À l’image de Gonçalo Ramos en route pour Milan, Kang-in Lee va lui-aussi quitter le PSG. Un accord ayant été trouvé avec l’Atlético Madrid pour environ 35 millions d’euros. Marca le confirme, les Colchoneros ont bouclé sa signature. Il ne reste plus que quelques détails administratifs avant l’officialisation.

Le Paris Saint-Germain a déjà trouvé son successeur

L’ancien joueur de Valence est sur le point de revenir en Liga. Le Sud-coréen héritera d’une lourde mission à l’Atlético Madrid. Il devra compenser le départ d’Antoine Griezmann. Ce changement de cap répond aux ambitions du joueur.

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Ce dernier souhaitait endosser un rôle majeur loin de Paris. La direction parisienne, quant à elle, n’a pas tardé à trouver son successeur. Maghnes Akliouche de l’AS Monaco est pressenti pour le remplacer.