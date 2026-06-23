PSG Mercato : Enrique repère le successeur de Kang-In Lee !

Alors que Kang-In Lee a donné son accord à Diego Simeone pour un transfert à l’Atlético Madrid cet été, le PSG serait positionné pour recruter un crack argentin validé par Luis Enrique.

Mercato : Le PSG passe un coup de fil pour Nico Paz

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Le PSG attend la fin de la Coupe du Monde en Amérique pour accélérer sur son mercato estival, mais Luis Campos et Luis Enrique travaillent déjà en coulisses sur certains dossiers. Une pépite argentine serait ainsi dans les plans de l’entraîneur parisien pour compenser le départ de Kang-In Lee.

Selon les informations de Média Foot, le Paris Saint-Germain aurait passé un coup de fil pour prendre les renseignements sur Nico Paz et prendre la température auprès de l’agent du joueur évoluant à Côme. Avec l’arrivée de José Mourinho au Real Madrid, l’avenir de Nico Paz se retrouve remis en question.

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Le club madrilène ne devrait pas miser sur le milieu offensif de 21 ans, laissant le champ libre aux autres prétendants européens. Ces derniers mois, face aux prestations impressionnantes de Nico Paz, le Real Madrid projetait d’organiser le retour de son joyau de 21 ans.

À la recherche d’un élément offensif pour remplacer Kang-In Lee, qui va rejoindre l’Atlético Madrid, l’entraîneur du PSG aurait validé la piste menant au jeune international argentin. José Mourinho ne souhaite pas miser sur l’ancien pensionnaire de la Castilla et préfère que Florentino Pérez prenne l’argent de son transfert pour financer d’autres recrutements.

La Casa Blanca aimerait au moins 60 millions d’euros en prix fixe, montant que Côme ne peut pas débourser. Ce revirement de situation permet donc de mettre le natif de Santa Cruz de Tenerife sur le marché des transferts.

Et selon les sources de Média Foot, plusieurs clubs auraient déjà bougé dans ce dossier. C’est le cas du PSG, via son conseiller sportif Luis Campos. Aux dernières nouvelles, l’avenir de Paz pourrait connaître un tournant dans les jours à venir.

Rencontre décisive entre le Real Madrid et Côme

Nico Paz est au coeur d’un dossier mercato qui s’annonce comme l’un des plus complexes de l’été en Serie A. Le milieu offensif argentin, propriété du Real Madrid et actuellement prêté à Côme, est en pleine Coupe du Monde avec l’Argentine aux États-Unis. Mais pendant qu’il joue sur les pelouses américaines, son avenir se négocie en coulisses.

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Côme, qui vient de décrocher une qualification historique pour la phase de Ligue de la prochaine Ligue des champions 2026/2027, souhaite conserver Nico Paz pour une saison supplémentaire sous les ordres de Cesc Fabregas. Un rendez-vous est prévu jeudi entre la propriété indonésienne du club lombard et les dirigeants madrilènes pour trouver un accord.

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La situation est toutefois compliquée. Selon Calciomercato, le Real Madrid dispose d’une option de rachat fixée à 9 millions d’euros cet été, ou 10 millions d’euros dans un an. Mais le club de Florentino Pérez semble désormais orienté vers un autre scénario : racheter le joueur pour le revendre à prix fort.

Les Merengues auraient signifié à Côme qu’une cession directe serait possible pour 60 millions d’euros, avec l’inclusion d’une clause de rachat à 80 millions d’euros. Dans ce contexte, l’Inter de Chivu observe attentivement la situation. L’idée des Nerazzurri serait de vendre plusieurs joueurs pour se dégager des liquidités et financer un grand coup sur le marché.

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Nico Paz figure parmi les pistes envisagées, même si les obstacles financiers et pratiques restent importants. Côme, de son côté, ne veut pas se retrouver sans son joyau et espère toujours obtenir un nouveau prêt à des conditions renégociées.

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Une issue qui dépendra largement de la position finale du Real Madrid dans ce dossier. Le PSG, lui, reste à l’affût, prêt à frapper au bon moment pour s’attacher les services du compatriote de Lionel Messi. Affaire à suivre…