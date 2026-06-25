INFO PSG: Coup de théâtre pour le transfert de Kang-In Lee ?

Sur le départ au PSG, Kang-In Lee est annoncé très proche de l’Atlético Madrid, mais un autre grand club européen serait prêt à lui faire changer d’avis durant ce mercato estival. Explications.

Mercato PSG : Kang-In Lee, le plan B de la Juve

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Mécontent de son temps de jeu, Kang-In Lee se trouve sur le départ du Paris Saint-Germain à l’occasion de ce mercato d’été. Associé à l’Atlético Madrid depuis plusieurs mois, le milieu offensif de 25 ans figurerait aussi dans les petits papiers de la Juventus Turin, d’après La Gazzetta dello Sport ce jeudi.

En effet, l’ancien joueur de Majorque représenterait le plan B de la Vieille Dame pour se renforcer à ce poste en raison des difficultés connues sur la piste menant au joueur du Real Madrid, Brahim Diaz.

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« Au vu des difficultés pour Brahim Diaz, la Juve s’intéresserait désormais Kang-In Lee. Le joueur du PSG pourrait être une option cet été, alors que les discussions pour Kolo Muani se poursuivent pour trouver un accord (optimisme pour celui contractuel, reste désormais à trouver une entente avec Paris) », rapporte le journal transalpin.

Actuellement en Amérique du Nord avec la sélection sud-coréenne pour la Coupe du Monde 2026, Kag-In Lee ne sera pas retenu par le Paris SG. Depuis son arrivée, il n’est jamais parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans l’effectif de Luis Enrique.

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Sous contrat jusqu’en 2028, il représente donc une valeur marchande importante pour le club parisien. Les Bianconeri veulent donc profiter de cette ouverture pour l’attirer en Serie A. Cependant, le club italien semble bien en retard sur cette piste.

Kang-In Lee déjà d’accord avec l’Atlético Madrid

Avant même l’intérêt de la Juventus Turin, l’Atlético Madrid a déjà bien avancé sur ce dossier avec un accord contractuel arraché au joueur. Selon le Mundo Deportivo, les Colchoneros ont formulé une première approche estimée à 25 millions d’euros refusée par les dirigeants du PSG qui souhaiteraient conclure un accord autour des 35 millions d’euros pour l’ancien joueur de Valence.

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Avec l’entrée en scène de la Juventus, les enchères pourraient désormais grimper si l’Atlético ne fait pas l’effort nécessaire pour se rapprocher des exigences du Paris Saint-Germain. Après trois ans en Ligue 1, Lee entre dans les meilleures années de sa carrière et possède déjà une solide expérience du plus haut niveau.

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