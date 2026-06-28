Mercato ASSE : Nouveau rebondissement pour Sohaib Naïr

L’ASSE se rapproche d’un renfort défensif qui pourrait rapidement devenir l’une des signatures majeures de son mercato estival. Les dernières déclarations venues de Guingamp alimentent un peu plus la perspective d’un accord imminent pour Sohaib Naïr, dont le dossier semble désormais entrer dans sa phase finale.

‎Mercato ASSE : Sylvain Ripoll confirme pour Sohaib Naïr

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‎Depuis plusieurs jours, les signaux convergent en faveur d’une arrivée de Sohaib Naïr dans le Forez. Cette fois, ce ne sont plus seulement les rumeurs de marché qui alimentent les discussions, mais les propos tenus par Sylvain Ripoll au moment d’évoquer l’avenir de son effectif.

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‎Comme l’a rapporté À La Guingampaise, l’entraîneur de l’En Avant Guingamp a reconnu qu’un joueur majeur était sur le point de quitter le club. Sans prononcer le nom du défenseur central, cette déclaration est interprétée comme une confirmation implicite d’un départ de Sohaib Naïr vers Saint-Étienne.

‎Un investissement qui traduit les ambitions stéphanoises

‎Selon plusieurs informations concordantes, l’ASSE et Guingamp auraient trouvé un terrain d’entente pour une indemnité comprise entre 1,7 et 2 millions d’euros. Si aucun des deux clubs n’a encore officialisé l’opération, les montants avancés témoignent de la confiance placée dans le potentiel du joueur de 23 ans.

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Depuis le début du mercato, les dirigeants stéphanois cherchent avant tout des profils capables de s’inscrire dans la durée. Sohaib Naïr répond à ce cahier des charges avec une marge de progression importante et une expérience déjà solide en Ligue 2.

‎Ian Cathro prépare sa nouvelle défense

‎L’arrivée attendue du défenseur s’inscrit dans le chantier lancé par Ian Cathro pour remodeler l’arrière-garde stéphanoise. Le technicien écossais souhaite bâtir une équipe plus solide défensivement, capable de répondre aux exigences de la saison à venir. ‎Toujours selon les informations relayées ces dernières heures, Sohaib Naïr devrait parapher un contrat de quatre saisons avec les Verts.

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Au-delà du simple recrutement, ce dossier illustre également la nouvelle méthode impulsée par Kilmer Sports Ventures : investir sur des joueurs jeunes, à fort potentiel de revente, tout en offrant à Ian Cathro des éléments capables de s’intégrer rapidement dans son projet de jeu.