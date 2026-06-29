Mercato Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée de ce roc  

Le Stade Rennais touche au but pour ce crack. Pour recruter Bryan Reynolds, le club breton dispute désormais un ultime duel.

Mercato Stade Rennais : Bryan Reynolds attendu à Rennes ?

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Après sa 6e place en Ligue 1, le Stade Rennais reconstruit sa défense. Le départ de Jérémy Jacquet à Liverpool a laissé un grand vide. Pour apporter de tonus à l’axe central, la cellule de recrutement étudie trois profils : Charlie Cresswell (Toulouse FC), Emmanuel Fernandez (Glasgow Rangers) et Yerson Mosquera (Wolverhampton). Mais le chantier ne s’arrête pas là. Le staff de Franck Haise veut aussi muscler le couloir droit.

L’intérêt des Rouge et Noir pour Bryan Reynolds se confirme. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le club cherche une doublure fiable pour Przemyslaw Frankowski. Le Polonais de 31 ans est actuellement bien seul à son poste. Pour convaincre le KVC Westerlo, les dirigeants français ont dégainé une première offre de 3,8 millions d’euros. Une proposition jugée encore un peu faible.

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La concurrence s’est d’ailleurs réduite. Ce dimanche, l’insider belge précise sur X que Rennes ne lutte plus qu’avec un seul rival : les Glasgow Rangers. Écossais et Français rivalisent d’arguments pour séduire le latéral américain. Le défenseur hésite encore entre ces deux destinations. Le suspense touchera bientôt à sa fin, sa décision étant attendue sous peu.

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Westerlo réclame davantage que la mise initiale. Si Rennes a proposé 3,8 millions d’euros, le club belge espère en réalité récupérer entre 4 et 5 millions d’euros dans la transaction. L’international américain (7 sélections) sort d’une saison pleine et rassurante : 40 matchs, 2 buts et 4 passes décisives. En Bretagne, on croise les doigts. Si Reynolds choisit Glasgow, les Rennais devront activer leur plan B pour sécuriser leur flanc droit.