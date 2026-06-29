Mercato OM : Le coup de génie pour Mason Greenwood !

L’affaire Mason Greenwood connait un nouveau rebondissement. L’attaquant de l’OM était jusqu’ici proche de signer à l’AS Rome. Mais la dernière offre de Fenerbahçe chamboule totalement le dossier.

Mercato OM : Fenerbhaçe prend un gros avantage pour Mason Greenwood

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Où évoluera Mason Greenwood la saison prochaine ? La balance penche désormais vers la Turquie. La direction de l’Olympique de Marseille cherche désespérément à finaliser la vente de son meilleur atout offensif. Elle maintient sa posture initiale en exigeant 55 millions d’euros pour son transfert.

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Une telle vente lui permettrait de satisfaire aux exigences financières de l’UEFA et la DNCG. Les prétendants se livrent ainsi une lutte acharnée pour enrôler Mason Greenwood. L’AS Rome était en pole position pour sa signature. Mais la Louve voit ses chances s’amenuiser. L’intrusion de Fenerbhaçe a changé la donne.

Un salaire d’environ 8 millions d’euros l’attend en Turquie

Le club italien avait trouvé un terrain d’entente avec le clan Greenwood sur la base d’un salaire annuel de 4,5 millions d’euros nets. Cette proposition est insuffisante face à la concurrence. Le Corriere dello Sport explique en effet que la formation stambouliote a formulé une offre salariale XXL. Elle est comprise entre 7 et 8 millions d’euros nets par saison.

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Il est difficile de résister face à ces émoluments nettement supérieurs à la proposition de la Roma. Mason Greenwood aurait d’ores et déjà donné son accord pour rejoindre le club turc. L’épilogue dépend à présent d’un terrain d’entente financier entre Marseille et Fenerbahçe. La puissance financière des Turcs sera l’argument décisif pour débloquer cette vente en or.