Coup de théâtre à l’OM : Greenwood déchire trois offres !

L’avenir de Mason Greenwood reste très incertain. Même si l’OM de tente de le vendre cet été, l’attaquant anglais aurait déjà refusé trois propositions alléchantes.

Mercato OM : Mason Greenwood refuse trois clubs saoudiens

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L’Olympique de Marseille entame une phase décisive du mercato. Ses dirigeants Stéphane Richard et Grégory Lorenzi le savent. Ils devront dégraisser l’effectif afin de rentrer dans les clous de l’UEFA et la DNCG. C’est dans cette optique que le dossier Mason Greenwood attire du beau monde.

La nouvelle direction de l’OM envisageait un temps de conserver son meilleur de buteur de la saison (26 buts en 45 matchs). Mais la réalité économique l’impose. Les Phocéens doivent vendre afin de renflouer les caisses du club. Mason Greenwood est alors placé en tête de liste des partants.

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L’AS Rome et Fenerbahçe se bousculent pour arracher sa signature. Pourtant, une nouvelle donne a surgi : l’Arabie saoudite. Le journaliste Sacha Tavolieri règle qu’Al-Ahli, Al-Qadsiah et Al-Diriyah ont formulé des offres lucratives pour s’attacher les services de l’international anglais.

Une déception pour l’Olympique de Marseille

Mason Greenwood a cependant balayé ces propositions venues du Golfe. Il ne souhaite visiblement pas rejoindre le championnat saoudien. Ce refus est une déception pour la direction de l’OM. Cette dernière aurait pu toucher une énorme indemnité de transfert auprès des clubs du Golfe.

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Cette décision maintient pour le moment l’AS Rome et Fenerbhaçe en course pour l’ancien Mancunien.