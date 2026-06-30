Mercato OM : C’est confirmé, une offre inattendue arrive  

Un club italien attaque. Pour Hamed Junior Traoré, indésirable à l’OM, une première offre arrive sur le bureau des dirigeants olympiens.

Mercato OM : Le Genoa passe à l’action pour Hamed Junior Traoré

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L’OM doit vendre pendant ce mercato estival. Plusieurs joueurs sont mis sur le marché pour permettre aux dirigeants marseillais de garder les comptes du club au vert. Parmi les joueurs concernés, il y a Hamed Junior Traoré.

L’Ivoirien de 26 ans sort d’une première année phocéenne décevante. Recruté fin août 2025 sous forme de prêt avec option d’achat, le milieu offensif s’est blessé dès son premier match. Il est resté à l’infirmerie pendant plusieurs semaines. Bilan cette saison : 20 apparitions toutes compétitions confondues, 3 pions et 3 offrandes.

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Considéré comme un échec du dernier mercato d’été, l’ancien Auxerrois se retrouve aujourd’hui poussé vers la sortie. L’Olympique de Marseille cherche à s’en débarrasser. Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, le Genoa s’intéresse de près à l’international aux 11 sélections. Le club de Serie A va formaliser son intérêt très bientôt. Via son compte X, Di Marzio précise que le Genoa s’apprête à transmettre une offre de prêt assortie d’une option d’achat.

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Pour rappel, l’OM avait négocié avec Bournemouth un prêt menant à un transfert automatique de 7,5 millions d’euros. De plus, le duo Longoria-Benatia n’avait acquis que la moitié des droits du milieu. Bournemouth touchera 50 % sur la future revente. Hamed Junior Traoré a déjà donné son feu vert pour rejoindre le Genoa. La décision finale revient aux dirigeants marseillais. Ces derniers visent une vente autour de 15 millions d’euros.