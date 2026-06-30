Mercato PSG : Accord conclu pour ce phénomène français ?  

Les dirigeants du PSG négocient l’arrivée d’un attaquant français cet été. Un seul point bloque les discussions.

Mercato PSG : Luis Campos fonce sur un buteur français

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Le PSG accélère son mercato. Pour les doubles champions d’Europe, il faut remplacer au plus vite Gonçalo Ramos et Lee Kang-In, tous deux sur le départ. Si Luis Enrique a déjà validé les signatures de Maghnes Akliouche et de Yan Diomandé, le technicien espagnol espère encore du renfort. Alors le nom d’Eli Junior Kroupi circule dans les bureaux du Camp des Loges.

Paris veut renforcer son attaque, et le jeune crack français a les atouts pour faire le job. Le joueur veut venir, mais son club se montre trop gourmand. Selon les informations du compte X Djamel, l’attaquant de Bournemouth brûle d’envie de rejoindre la capitale française. L’accord avec le joueur ne poserait aucun problème.

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En revanche, les discussions coincent avec la direction des Cherries. Le club anglais réclame une somme astronomique : 100 millions d’euros pour libérer l’ancien Lorientais. Hors de question pour le Paris SG. Les dirigeants parisiens refusent de s’aligner sur ce montant. Si Bournemouth maintient ses exigences financières, le joueur de 20 ans ne rejoindra pas le Parc des Princes cet été.

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Désormais, les dirigeants du Paris SG refusent de surpayer ses recrues. La rigueur budgétaire prime sur le clinquant. Le directeur sportif du club de la capitale, Luis Campos cible d’autres cracks pour satisfaire Luis Enrique. Le technicien parisien réclame du sang neuf pour maintenir le club au sommet.