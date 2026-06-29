Mercato PSG : Urgent, deux autres arrivées en vue à Paris

Le directeur sportif du PSG avance sur son mercato estival. En plus de Yan Diomande et Maghnes Akliouche, Luis Campos travaille sur deux autres signatures.

Mercato : Le PSG aux trousses d’un défenseur central et un latéral gauche

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Le mercato estival du Paris Saint-Germain s’accélère en cette fin du mois de juin. Des cadres tels que Gonçalo Ramos, Kang-in Lee et Randal Kolo Muani vont quitter le PSG. Leur départ ayant été acté en interne. Il faudra vite les remplacer.

C’est dans ce sens que le club parisien met les bouchées pour faire venir Yan Diomandé du RB Leipzig. L’ailier ivoirien de 19 ans aurait même donné son aval pour rejoindre le PSG cet été. En parallèle, les Parisiens travaillent aussi sur le dossier Maghnes Akliouche.

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Le talentueux milieu de l’AS Monaco est suivi depuis longtemps. Les négociations progressent. Mais ce n’est pas terminé. La défense reste au cœur des préoccupations du PSG. Le directeur sportif Luis Campos travaille dans l’ombre sur deux profils supplémentaires.

Leur identité n’a pas encore fuité

Le célèbre journaliste Fabrizio Romano le confirme, un défenseur central et un latéral gauche sont visés. Leur identité n’a pas précisée. Même si le nom de Jorge Salinas de Racing Santander circule avec insistance à Paris ces derniers jours. Le FC Barcelone serait aussi sur les traces du jeune défenseur espagnol.

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🔴🔵👀 Not only signings upfront. Paris Saint-Germain are also working on a new versatile centre back to add to their squad.



🎥➕ https://t.co/bpTBDx79tD pic.twitter.com/e6U9cqhaN4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026

Son recrutement permettrait sans doute d’épauler Nuno Mendes dans le couleur gauche. La suite du mercato réserve sans doute de grosses surprise du côté du PSG.