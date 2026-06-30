Mercato : Le PSG répond cash au RB Leipzig pour Yan Diomande

Malgré la dernière sortie fracassante du directeur sportif de Leipzig, Fabrice Hawkins assure que le dossier Yan Diomande est bien plus avancé que prévu. L’ailier de 19 ans serait déjà d’accord avec le PSG, mais le club allemand tente de retarder l’affaire. Explications.

Mercato : Leipzig offre deux possibilités au PSG pour Yan Diomande

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Élu meilleur jeune joueur de la Bundesliga pour la saison 2026-2027 et révélation du début de la Coupe du Monde avec la Côte d’Ivoire, Yan Diomande est ciblé par de nombreux grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, qui devra faire face aux exigences de la direction du RB Leipzig. Alors que Liverpool et le PSG tiennent la corde pour sa signature, le natif d’Abidjan aurait fait le choix de rejoindre l’effectif de Luis Enrique.

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, Diomande souhaite changer d’air cet été et aurait trouvé un accord contractuel avec Nasser Al-Khelaïfi, mais le club allemand réclame un gros chèque de 100 millions d’euros pour le laisser filer. D’après Fabrizio Romano, des pourparlers seraient déjà en cours entre les dirigeants parisiens et leurs homologues de Leipzig.

Le journaliste ajoute que les pensionnaires du Red Bull Arena pourraient accepter de conclure une vente à moindre coût, à condition que le double champion d’Europe accepte de le laisser en prêt d’une saison. La réponse des Rouge et Bleu n’a pas tardé.

« Le PSG souhaite obtenir Diomandé dans les plus brefs délais. »

Selon Fabrice Hawkins, Yan Diomande se serait déjà mis d’accord avec Luis Campos sur les bases d’un contrat de cinq ans. Cet accord en poche, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain aurait ouvert des négociations directes avec le RB Leipzig pour tenter de trouver un accord avec son homologue allemand. En revanche, pas question de payer les 130 millions d’euros évoquées, précise le journaliste de RMC Sport. Le club de la capitale souhaite trouver une solution pour payer « le juste prix ».

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Par contre, Luis Enrique veut le joueur dès que possible, donc pas question d’envisager un quelconque prêt après son transfert. « Le Paris Saint-Germain est en pourparlers avec le RB Leipzig pour trouver une solution concernant le dossier Yan Diomandé.

Leipzig exige une indemnité supérieure à 100 millions d’euros pour laisser partir Diomandé dès maintenant, ou propose une alternative à un prix différent, à condition que le joueur reste en Allemagne sous forme de prêt pour une saison. Le PSG souhaite obtenir Diomandé dans les plus brefs délais », explique Hawkins.

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Les choses sérieuses vont donc pouvoir débuter pour celui qui a été choisi pour compenser le départ de Gonçalo Ramos.