Mercato PSG : Bluff ? Leipzig lâche une bombe pour Diomande

Après Maghnes Akliouche, c’est au tour de Yan Diomande de dire oui au PSG. Depuis le dimanche soir, ce dossier a pris une tournure très étonnante. Mais le RB Leipzig ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement.

Mercato : Accord entre Yan Diomande et le PSG

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Après avoir fait connaître son choix du PSG préféré à Liverpool, selon RMC Sport, Yan Diomande a donné son accord à Luis Campos sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. Un choix fort qui permet désormais au club de la capitale française de passer à la phase suivante : négocier avec le RB Leipzig.

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Et selon les informations du journaliste Ben Jacobs, « Nasser Al-Khelaifi a entamé des discussions directes avec Leipzig afin de finaliser le transfert de Yan Diomande. Selon nos informations, l’ancien PDG de Leipzig, Oliver Mintzlaff, également président du conseil de surveillance, est directement impliqué dans les discussions avec le président du PSG. Les deux hommes entretiennent d’excellentes relations. Le PSG est confiant quant à la conclusion d’un accord sur le montant de l’indemnité de transfert. »

Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs de Leipzig, l’international ivoirien était également la grande priorité de Liverpool pour remplacer Mohamed Salah. Mais malgré cet intérêt très prononcé des Reds, le joueur de 19 ans a fait son choix et veut jouer au Paris SG. Pour autant, l’affaire est encore loin d’être dite, puisque le club allemand semble déterminer à conserver son joyau offensif une saison supplémentaire.

« Yan Diomande restera un joueur de Leipzig »

Après des rumeurs qui annonçaient une volonté de Yan Diomande de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été, le directeur sportif du RB Leipzig est donné de la voix dans ce dossier. Interrogé par le journal Bild, Marcel Schafer a clairement affiché sa volonté de sa pépite ivoirienne la saison à venir. Rappelant, au passage, la longueur du contrat qui lie l’enfant d’Abidjan à Leipzig.

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« Si nous ne trouvons pas de solution, eh bien nous n’en trouverons pas, mais Diomande a tout de même un contrat de quatre ans. Je tiens donc à le souligner une fois de plus : Yan Diomande restera un joueur de Leipzig », a déclaré le dirigeant allemand avant de continuer.

« Notre intention est clairement que Yan Diomande joue pour Leipzig la saison prochaine. Et nous ne dérogerons pas à cette ligne. Nous savons exactement ce qu’il représente pour nous. Bien sûr, si Yan poursuit sa progression actuelle, le moment viendra, où nous lui permettrons de franchir une nouvelle étape, mais pas cette année », ajoute Marcel Schafer.

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Au lendemain des annonces par plusieurs médias d’un Yan Diomande déjà d’accord avec le PSG, le RB Leipzig est sorti du bois publiquement, via son directeur des sports, pour affirmer que l’ailier ivoirien allait rester un an de plus. Mais il pourrait s’agir d’une simple posture, le dossier se jouant encore plus haut.