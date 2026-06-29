PSG : Benatia fait fuiter le prix du transfert de Bouaddi !

Révélation de la Coupe du Monde 2026 en Amérique avec le Maroc, Ayyoub Bouaddi fait rêver presque tous les grands clubs européens, dont le PSG. L’ancien directeur sportif de l’OM, Medhi Benatia, estime qu’il faudra un gros chèque pour déloger le crack du LOSC.

Mercato PSG : Grosse bataille pour Ayyoub Bouaddi

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D’après les informations de Fabrizio Romano, Manchester City manifeste un véritable intérêt pour Ayyoub Bouaddi, qui brille avec le Maroc à la Coupe du Monde de cet été. Cependant, alors que le Paris Saint-Germain et les autres prétendants, notamment Arsenal et Liverpool, pourraient dégainer pour le recruter dès cet été, les Citizens envisageraient de faire venir le milieu de terrain de Lille LOSC dans un an.

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« Manchester City s’intéresse réellement à Bouaddi. Il fait partie des joueurs envisagés par Manchester City pour l’été 2027 », rapporte le journaliste italien sur sa chaîne YouTube, avant d’évoquer l’intérêt du Paris SG.

« On m’a dit que le Paris Saint-Germain a également pris contact avec l’entourage du joueur. Le PSG a d’autres priorités en attaque et en défense, mais le Paris Saint-Germain a aussi pris contact avec l’entourage du joueur pour comprendre la situation. Arsenal et Liverpool avaient déjà organisé des réunions avant la Coupe du monde pour ce garçon, donc les deux clubs le suivaient déjà.

Manchester City discute pour 2027, il va donc y avoir beaucoup de mouvements », ajoute le spécialiste mercato. Alors que l’avenir de l’international marocain de 18 ans occupe tous les esprits, Medhi Benatia est sorti du silence pour calmer un peu tout le monde.

Ayyoub Bouaddi « vaut déjà 100M€ »

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, Ayyoub Bouaddi a de fortes chances de quitter les rangs du LOSC lors de ce mercato d’été. Selon plusieurs sources concordantes, avec la qualité des courtisans de son jeune milieu de terrain, le président des Dogues, Olivier Létang, pourrait réclamer jusqu’à 80 millions d’euros pour signer son bon de sortie. Mais Medhi Benatia, lui, pense que le prodige marocain vaut encore 20 millions d’euros de plus.

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« Bouaddi a quelque chose en plus. C’est une star, il fait partie de ces joueurs qui émergent rarement. Il possède une maturité, une intelligence tactique et une personnalité incroyables pour son âge. On dirait qu’il a déjà 300 matchs à son actif, alors que c’est un 2007. Il vaut déjà cent millions, mais il ne viendra pas en Italie par contre, il coûte trop cher », a confié l’ancien directeur sportif de l’OM dans une interview avec La Gazzetta dello Sport.

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