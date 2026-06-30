Mercato FC Nantes : Deux destinations s’offrent à un buteur du FCN  

L’attaquant du FC Nantes, Mostafa Mohamed se rapproche de la sortie. La Turquie et le Qatar sont en pole position pour l’accueillir.

Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed sur le départ

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Le FC Nantes s’apprête à perdre l’un de ses attaquants cet été. À 28 ans, Mostafa Mohamed se dirige vers la sortie alors que le club nantais peaufine sa préparation estivale sous la houlette de Michel Der Zakarian. L’international égyptien figure aujourd’hui tout en haut de la liste des joueurs transférables.

Deux destinations se dessinent pour le buteur. Selon les indiscrétions, la Turquie et le Qatar s’activent en coulisses. Les premiers contacts sont déjà noués. Récemment, les médias turcs évoquaient un intérêt concret de Samsunspor. Les discussions seraient en bonne voie.

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La piste turque est donc chaude, mais elle n’est pas unique. Des écuries qataries surveillent de près la situation de l’Égyptien. Si l’option européenne capote, ce championnat du Golfe offrira une alternative financièrement solide. Le joueur veut rester en Europe. Cette préférence donne un avantage évident aux courtisans turcs, même si rien n’est encore acté.

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Du côté de la direction nantaise, le feu est vert. Le président Waldemar Kita, qui a longtemps soutenu son joueur, accepte l’idée d’une séparation. Toutefois, il ne fera aucun cadeau. Le patron des Canaris compte négocier chaque centime pour défendre les finances du FC Nantes. Valorisé à 3,5 millions d’euros sur Transfermarkt, le joueur alimente déjà toutes les rumeurs. Il a séché la reprise de l’entraînement. Son départ semble inévitable.