Mercato ASSE : Davitashvili s’en va, KSV tient son bonheur à 3M€

‎‎L’ASSE semble avoir pris une longueur d’avance sur son mercato estival en anticipant un probable départ de Zuriko Davitashvili. Les dirigeants stéphanois auraient déjà identifié un successeur estimé à 3 millions d’euros, preuve que le chantier offensif est une priorité absolue dans le Forez.

‎Mercato ASSE : Saint-Étienne se prépare à tourner la page Davitashvili

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‎À Saint-Étienne, le scénario paraît de plus en plus évident. Malgré un contrat courant jusqu’en 2028, Zuriko Davitashvili dispose d’une cote grandissante sur le marché européen et attire plusieurs clubs, notamment en Turquie et au Portugal. Dans ces conditions, les dirigeants des Verts semblent prêts à écouter les propositions qui répondraient à leurs exigences financières.

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‎La situation de Lucas Stassin suit une trajectoire comparable. Les deux internationaux ambitionnent de poursuivre leur progression à un niveau supérieur, ce qui pousse naturellement le club à préparer l’avenir sans attendre. Cette anticipation illustre une stratégie désormais bien installée dans le recrutement stéphanois : ne jamais subir le marché mais tenter de le devancer.

‎Thierno Ballo, une piste étudiée avec attention

‎D’après les informations de la Kronen Zeitung, l’ASSE s’intéresse de près à Thierno Ballo, ailier du Wolfsberger AC. Né à Abidjan en 2002 et international autrichien, le joueur possède un profil créatif qui correspond aux attentes du futur staff offensif stéphanois. ‎Un transfert évalué autour de 3 millions d’euros est évoqué.

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Si ses statistiques offensives restent modestes avec un but et dix passes décisives toutes compétitions confondues entre Wolfsberger et Millwall, son influence dans la construction du jeu séduit les recruteurs. Son passage en Championship lui a également permis de développer une intensité physique appréciée dans les championnats exigeants.

‎Un pari réfléchi plutôt qu’un simple remplacement

‎À première vue, Ballo ne présente pas le profil spectaculaire qui enflamme immédiatement les supporters. Pourtant, son volume de jeu, sa qualité technique et sa capacité à créer des décalages répondent précisément aux besoins de Saint-Étienne si Davitashvili venait à quitter le club.

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Cette approche démontre une gestion plus rigoureuse du mercato, où l’anticipation prime sur l’urgence. Si la piste autrichienne se concrétise, les Verts pourraient avoir trouvé un successeur capable d’apporter une nouvelle dynamique offensive tout en respectant un investissement estimé à 3 millions d’euros.