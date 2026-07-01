Mercato PSG : Ça avance, Paris prépare un coup dingue en Ligue 1  

Le PSG avance déjà sur le dossier de son futur numéro 9. Alors que Gonçalo Ramos va rejoindre l’AC Milan, le club parisien a inscrit Folarin Balogun sur sa short-list.

Mercato : Le PSG fonce sur Folarin Balogun pour oublier Ramos

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Le PSG va vivre un été chaud. Le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan, sous les ordres de Ruben Amorim, prive Luis Enrique d’une arme précieuse. La situation se complique d’autant plus que Kang-in Lee s’apprête, lui aussi, à plier bagages pour rejoindre l’Atlético de Madrid. Face à cette double perte, la direction francilienne s’active pour remodeler son attaque.

Pour les ailes, deux noms font l’unanimité : Yan Diomandé et Maghnes Akliouche. Leurs profils percutants plaisent énormément. Cependant, dénicher un véritable numéro neuf reste le chantier prioritaire de Luis Campos. Le dirigeant parisien a alors coché le nom de Folarin Balogun, selon Foot Mercato.

Ses performances éclatantes avec les États-Unis au Mondial 2026 illustrées par un doublé contre le Paraguay (4-1) confirment son statut de joueur de classe mondiale. Avec Monaco, le constat est identique. Ses 19 buts inscrits en 43 matchs la saison dernière font de lui la référence offensive incontournable de la Principauté.

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À 24 ans, l’attaquant américain a la force dans les jambes et peut faire le job à Paris. Sa parfaite connaissance de la Ligue 1 garantit une intégration immédiate. En interne, son profil fait l’unanimité auprès de la direction sportive. Pour le moment, aucune offre officielle n’a été transmise à Monaco. Le Paris SG observe avant de lancer l’assaut final. La position de l’AS Monaco est connue. Le club doit vendre certains joueurs cet été.

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Les dirigeants monégasques ont placé Balogun sur la liste des transferts, aux côtés de Lamine Camara et de Maghnes Akliouche. Paris possède donc une occasion en or pour négocier. Le club de la capitale devra toutefois agir rapidement, car la concurrence s’annonce rude. En Angleterre, deux géants de Premier League s’activent déjà en coulisses. Tottenham et Chelsea surveillent de très près la situation du buteur et pourraient rapidement formuler une offre concrète.