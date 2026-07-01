Mercato PSG : Ça chauffe entre Paris et Man City !

La direction du PSG dégote un milieu de terrain en France pour ce mercato estival. Manchester City joue les trouble-fêtes.

Mercato : Man City prépare un sale tour au PSG

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100 millions d’euros. Le LOSC a fixé ses conditions pour céder sa pépite de 18 ans, Ayyoub Bouaddi. Le Marocain affole l’Europe après ses prestations étincelantes à Lille et en Coupe du monde. Face à ces exigences, Manchester City possède aujourd’hui une longueur d’avance sur le PSG.

Le président lillois, Olivier Létang, n’en démord pas : le prix du milieu marocain est astronomique. Toutefois, une alternative existe pour faire baisser le tarif. Le club vendeur acceptera un montant inférieur si l’acheteur lui prête le joueur pour la saison à venir. Manchester City valide cette option.

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Selon le journaliste Fabrizio Romano, le club anglais accepte de laisser Bouaddi en France une année de plus. Cette solution convient aux dirigeants britanniques. En agissant ainsi, les Skyblues récupéreront en 2027 un joueur plus expérimenté. Pour le Paris SG, l’équation s’avère bien plus complexe. Le club de la capitale se trouve actuellement en retrait sur ce dossier pour deux raisons.

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Paris concentre ses efforts et ses finances sur les pistes menant à Yan Diomandé et Maghnes Akliouche. Imaginer le PSG débourser 80 millions d’euros pour laisser son prodige au LOSC, actuel troisième de Ligue 1, semble totalement improbable pour l’état-major parisien. Prêter une recrue phare à un concurrent français n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Pour Manchester City, ce problème de rivalité n’existe pas et les discussions avancent.