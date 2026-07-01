Mercato PSG : Accord conclu, un jeune crack signe à Paris !

Directeur sportif du PSG, Luis Campos continue de préparer l’avenir en sécurisant un jeune talent. Arthur Vignaud a signé un nouveau contrat à Paris.

Mercato : Arthur Vignaud signe son premier contrat pro au PSG

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C’est un secret de polichinelle ! Le centre de formation du Paris Saint-Germain fait face à une vague de départs importante. Chaque année, ils sont nombreux ces jeunes talents qui décident de poursuivre leur carrière loin de la capitale. Ce fut le cas de Mathis Jangeal, Aymen Assab et Pierre Mounguengue qui ont quitté le PSG cet été.

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Arthur Vignaud était lui-aussi proche de quitter les doubles champions d’Europe en titre. Des négociations intenses l’ont finalement convaincu de rester. Le jeune gardien de but de 18 ans a accepté de signer son premier contrat professionnel avec le PSG. Un accord confirmée par L’Équipe qui précisant que le jeune portier est désormais lié aux Rouge et Bleu jusqu’en juin 2029. Ce choix est très significatif.

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Arthur Vignaud fait partie des rares éléments, aux côtés d’Adam Ayari, à avoir accepté la proposition de la direction du PSG malgré les convoitises étrangères. Il intégrera la hiérarchie des gardiens à la quatrième place. Il sera derrière Matvey Safonov, Lucas Chevalier et Alessandro Longoni. Sa prolongation permet au PSG de sécuriser un élément prometteur. L’officialisation est imminente