Mercato OM : 15 M€, accord proche pour une vente surprise !

La direction de l’OM accélère son opération dégraissage. Les Phocéens pourraient même conclure une vente susceptible de rapporter environ 15 millions d’euros.

Mercato OM : L’Atalanta Bergame prêt à mettre 15 M€ pour Hojbjerg

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L’Olympique de Marseille va vivre un mercato estival sous le signe de l’austérité. Le club phocéen est contraint de renflouer ses caisses afin de satisfaire aux exigences de l’UEFA et DNCG. Plusieurs cadres ont déjà été mis sur le marché. Pierre-Emile Hojbjerg fait notamment partie.

Le milieu de terrain danois sort d’une saison mitigée avec l’OM. Ses timides prestations en 34 rencontres n’ont pas vraiment rassuré. De plus, son énorme salaire est devenu un fardeau lourd à porter pour les finances marseillaises. Des clubs venus d’Italie tentent déjà de recruter le capitaine de l’OM.

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Parmi ses prétendants, l’Atalanta Bergame est le plus entreprenant. Tutto Atalanta le confirme, le club bergamasque est disposé à formuler une offre comprise entre 10 et 15 millions d’euros pour Pierre-Emile Hojbjerg. Une offre difficile à refuser pour un OM en quête de liquidités.

Son énorme salaire pose problème

Ce montant semble correspondre aux attentes marseillaises. La direction de l’OM souhaite récupérer une somme proche de leur investissement initial (20 millions d’euros). Les discussions sont pour l’instant freinées par un obstacle majeur : les prétentions salariales du joueur de 30 ans.

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Pierre-Emile Hojbjerg est lié à l’OM jusqu’en 2028. Il bénéficie d’émoluments particulièrement avantageux à Marseille. Ce que le club italien hésite encore à égaler. Son entourage espère trouver un terrain d’entente contractuel avec l’Atalanta en vue de concrétiser ce transfert.