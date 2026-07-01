Mercato OL : Un transfert à plus de 10 M€ pour une 3e recrue

L’OL tient sa troisème recrue estivale. Sa signature est désormais officielle. Elle arrive à la suite de Kaïl Boudache et Noham Kamara.

Mercato : Mads Bidstrup signe à l’OL pour 5 ans

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Pressenti pour être la troisième recrue de l’OL, Julien Duranville est devancé par Mads Bidstrup. Le transfert du milieu de terrain a été officialisé par le club rhodanien. Arrivé du RB Salzbourg en Autriche, il s’est engagé avec Lyon pour cinq ans, jusqu’au 30 juin 2031, comme pressenti.

Selon les précisions de l’Olympique Lyonnais, l’international Danois a quitté le club autrichien contre une indemnité s’élevant à 10,50 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter un maximum de 3 millions d’euros de bonus ainsi qu’un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future.

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« Convaincu par son profil et ses qualités, l’Olympique Lyonnais se réjouit d’accueillir Mads Bidstrup, qui devient le cinquième joueur danois de l’histoire du club », a souligné le club de Michele Kang.

Le joueur de 25 ans rejoint son compatriote Noah Nartey (arrivé à Lyon en janvier 2026), avec qui il a déjà évolué en sélection Espoirs. Mais aussi Ernest Nuamah, son ancien coéquipier au FC Nordsjælland.

Que la Force soit avec toi Mads 🤝🔴🔵#Bidstrup2031 pic.twitter.com/Ds05kLb0gq — Olympique Lyonnais (@OL) July 1, 2026

Bidstrup : « C’est une magnifique opportunité de rejoindre l’Olympique Lyonnais, un grand club »

Mads Bidstrup se réjouit de son transfert dans un top club européen. » C’est un sentiment incroyable et une magnifique opportunité pour moi de rejoindre l’Olympique Lyonnais. J’arrive dans un grand club, avec un stade et des supporters exceptionnels. J’aime défendre, prendre mes responsabilités et être un leader pour l’équipe. Je suis vraiment impatient de jouer pour mes nouvelles couleurs », a-t-il déclaré.

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Outre le FC Nordsjælland (2022 en prêt) et le RB Salzbourg (2023-2026), la recrue lyonnaise avait joué à Brentford FC (2020-2023) en Angleterre.