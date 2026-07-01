Mercato : Le Stade Rennais prépare une signature d’envergure

Le Stade Rennais affiche clairement ses ambitions avant le début de la saison et avance déjà sur un dossier stratégique. Au-delà du recrutement, les dirigeants bretons souhaitent inscrire leur projet dans la durée en préparant une signature qui pourrait renforcer la stabilité du club.

‎Stade Rennais : Une ambition assumée pour retrouver les sommets

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‎Invité de l’émission Pleine Lucarne sur TVR, le directeur sportif Loïc Désiré a fixé le cap sans détour. Il a confirmé que le Stade Rennais vise une place dans le Top 5 de la Ligue 1 avec, au minimum, une qualification pour la prochaine Ligue Europa. ‎« L’objectif annoncé, c’est d’être Top 5. C’est clair, on veut se requalifier minimum pour l’Europa League », a expliqué le dirigeant.

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Il a également rappelé que la concurrence s’annonce particulièrement relevée, tout en citant notamment l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille, Strasbourg, le Paris FC et l’OGC Nice parmi les clubs susceptibles de lutter pour les premières places.

‎Franck Haise, la priorité du projet rennais

‎Si le mercato reste actif, Rennes travaille aussi sur un dossier majeur en interne. Loïc Désiré a confirmé que des discussions avaient été engagées avec Franck Haise afin de prolonger un contrat qui court actuellement jusqu’en 2027. ‎Toujours sur le plateau de Pleine Lucarne (TVR), il s’est montré très élogieux envers son entraîneur :

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« Elles ont commencé oui. Franck a fait du très bon travail avec son staff, on est content. C’est quelqu’un qui connaît très bien la ville, le club, la région, et on veut s’inscrire dans la durée avec Franck », a-t-il balancé.

‎Une prolongation qui vaut presque un recrutement

Conserver un entraîneur performant représente parfois une opération plus importante que l’arrivée d’une recrue prestigieuse. En souhaitant prolonger Franck Haise, le Stade Rennais cherche avant tout à sécuriser la continuité d’un projet sportif déjà bien lancé.

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Cette volonté de stabilité envoie un signal fort avant la poursuite du mercato et confirme que Rennes entend bâtir son avenir sur des bases solides plutôt que de céder à la précipitation.