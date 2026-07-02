Mercato PSG : Une mauvaise nouvelle tombe pour Paris  

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG, Ayyoub Bouaddi se rapproche d’un tout autre scénario. Manchester City a décidé d’accélérer et pourrait même laisser le jeune milieu poursuivre sa progression au LOSC.

Mercato : Man City double le PSG pour Bouaddi

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Le PSG s’est fait doubler. Alors qu’on l’attendait à Paris, le jeune prodige du LOSC Ayyoub Bouaddi (18 ans) pourrait finalement prendre la direction de Manchester City. Le club anglais propose un deal XXL qui pourrait faire le bonheur de Lille.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, le milieu de terrain lillois est devenu leur priorité cet été. Pour rafler la mise, les Citizens déploient une stratégie redoutable : acheter le joueur immédiatement, mais le laisser mûrir dans le Nord. Bouaddi signerait à Man City, mais resterait prêté au LOSC pour poursuivre sa progression, potentiellement jusqu’en 2027-2028.

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Pendant ce temps, Paris recule. Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos n’avance plus sur cette piste car Luis Enrique réclame d’autres profils, jugés plus solides et techniques pour son équipe. Quatre cadors européens s’affrontent dans ce dossier.

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Malgré cette rude concurrence, Manchester City possède une longueur d’avance grâce à son projet à long terme. Le LOSC, de son côté, frotte ses mains. Les Lillois gardent leur pépite une saison de plus tout en s’assurant un futur transfert juteux. Le milieu de terrain brille actuellement avec la sélection marocaine au Mondial. La saison dernière, il a mis tout le monde d’accord en Ligue 1.