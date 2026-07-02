Mercato OL : Après Bidstrup, une signature majeure imminente

Dans la foulée du transfert de Mads Bidstrup à l’OL, le club rhodanien prépare une autre importante signature.

OL Mercato : Tolisso visé par l’Atlético Madrid, Newcastle et Aston Villa

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Homme fort de l’OL, la saison dernière, Corentin Tolisso a tapé dans l’œil de plusieurs clubs à l’étranger. Son nom est inscrit sur les tablettes de l’Atlético Madrid en Espagne, Newcastle et Aston Villa en Premier League. Valorisé à 10 millions d’euros sur le marché, par Transfermarkt, il pourrait rapporter des liquidités en cas de transfert.

A la suite d’Afonso Moreira, vendu au Bayer Leverkusen (à 33,6 millions d’euros bonus compris), un ou deux autres joueurs de l’équipe de Paulo Fonseca devraient être transférés, comme l’a annoncé Michael Gerlinger, le Directeur général.

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Cependant, le capitaine de l’équipe de Lyon n’est pas concerné, comme ne cessent de le marteler les dirigeants rhodaniens. Il n’est pas sur le marché et ne figure pas sur la liste des potentiels joueurs à transférer pour renflouer les caisses du club.

Corentin Tolisso va prolonger à Lyon pour 2 ans

D’ailleurs, l’Olympique Lyonnais est passé à l’offensive pour la prolongation de l’aventure de Corentin Tolisso à Lyon. Entré dans sa dernière année de contrat, il a trouvé un accord avec son club formateur pour rempiler. Selon les informations de Foot Mercato, il va signer un contrat de deux ans qui le liera aux Gones jusqu’en juin 2029.

Le milieu de terrain de 31 ans avait annoncé la couleur à l’issue de la saison dernière. Interrogé sur son avenir, il avait répondu : « Non, pas du tout, ce n’est pas la dernière fois qu’on me voit avec le maillot de l’OL. Il est beaucoup trop beau pour que je ne le remette pas l’année prochaine ».

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Pour mémoire, Corentin Tolisso avait fait l’objet d’un transfert de Lyon au Bayern Munich, en juillet 2017 contre un gros chèque de 41,5 millions d’euros, hors bonus. Il est revenu à Lyon, librement, à l’été 2022, soit cinq ans plus tard.