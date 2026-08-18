Mercato Stade Rennais : Jérémy Jacquet envoûte déjà Anfield

De retour à la compétition après une blessure à l’épaule en mars dernier, et transféré entre‑temps à Liverpool, Jérémy Jacquet a impressionné Anfield hier soir. Très solide défensivement et buteur avant la pause, il a enfin lancé son aventure avec le club de la Mersey.

Stade Rennais : Jérémy Jacquet, l’enfant du Roazhon Park, a fait lever Anfield

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Mais qu’est devenu Jérémy Jacquet depuis sa blessure à l’épaule en mars dernier, qui l’a éloigné des terrains pendant cinq mois ? Le défenseur central de 21 ans a enfin repris la compétition avec sa nouvelle équipe : Liverpool. Recruté par le club de la Mersey l’hiver dernier pour 70 millions d’euros, il avait été prêté dans la foulée en Bretagne pour finir sa saison avec le Stade Rennais.

Hier soir, après quatre mois et demi à ronger son frein en espérant que son épaule coopère un peu, Jacquet a disputé son premier match officieux avec les Reds contre Côme (2‑0). Pour la dernière rencontre amicale de présaison de la formation du nouvel entraîneur Andoni Iraola, le Basque l’a titularisé aux côtés de Virgil van Dijk, avant de le remplacer à la mi‑temps par Ronald Araujo, l’autre recrue en défense.

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Si les supporters étaient inquiets de son état de forme à cause de sa blessure, à une semaine du début de la saison 2026‑2027 de Premier League, ils ont été très vite rassurés. En 45 minutes, l’enfant du Roazhon Park a fait lever Anfield, et ce, à deux reprises. La première pour une série de tacles agressifs mais propres dans sa surface, et la deuxième lors de son but juste avant la pause (44e).

Liverpool a terminé sa préparation par une victoire en amical contre Côme (2-0) ce dimanche. Un match au cours duquel l'ancien Rennais Jérémy Jacquet a inscrit son premier but pic.twitter.com/m0rUsjdDkm — L'Équipe (@lequipe) August 17, 2026

À la suite d’un corner tiré par Dominik Szoboszlai et d’une grosse bataille aérienne, « VVD » a décalé son compatriote Cody Gakpo sur le couloir gauche. L’ailier néerlandais a ensuite adressé un centre parfait à l’international français, qui n’avait plus qu’à ajuster, à bout portant, le portier comasque Jean Butez pour faire trembler les filets. À sa réalisation, il ajoute un clean‑sheet et une victoire fondatrice pour la suite de son aventure en rouge.

Les médias anglais impressionnés par la prestation de Jacquet

Noté 8,2 par Sofascore, le Frenchie a donc fait forte impression en seulement une mi‑temps. Si bien que selon Adam Bate, Virgil Van Dijk aurait trouvé son nouveau compère défensif. « À 35 ans, le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a désormais besoin de joueurs rapides autour de lui en défense. Avec Jacquet, il semble avoir trouvé un nouveau partenaire idéal », analysait le consultant de Sky Sports.

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D’autres médias anglais ont également été impressionnés par la prestation de Jacquet, même si elle a été réalisée lors d’un match amical de présaison. The Athletic, dithyrambique, écrivait : « Il s’est montré à la hauteur dès son premier match et a démontré pourquoi Liverpool tenait tant à s’attacher ses services. […] Il faisait davantage parler de lui que n’importe quel autre joueur. »

Sur les dix duels qu’il a disputés, le natif de Bondy (Seine‑Saint‑Denis) en a gagné sept. Il compte aussi trois tacles réussis sur cinq et un taux de 96,4 % de précision dans ses passes. « Jérémy a réalisé une excellente première mi‑temps : excellent avec le ballon et en défense, il a su contrôler l’espace derrière et devant lui », jugeait de façon élogieuse son gardien Alisson Becker.

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Déjà adopté par le kop d’Anfield, qui « a commencé à scander son nom dès la 16e minute » selon The Athletic, et congratulé par ses nouveaux coéquipiers, Jérémy Jacquet ne pouvait pas rêver mieux pour ses débuts avec Liverpool. Reste à voir si tout cela sera suffisant pour lui offrir une première titularisation officielle en Premier League, dimanche prochain, face à Newcastle.