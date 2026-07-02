Mercato Stade Rennais : C’est bouclé, un crack en route pour Rennes  

Gros coup du Stade Rennais pendant ce mercato estival. Jérémy Jacquet s’en va, mais Bryan Reynolds arrive. Le club perd un crack et s’offre un renfort.

Mercato Stade Rennais : Haise tient un nouveau renfort

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Le Stade Rennais est chaud pendant ce mercato estival. Il y a de mouvements dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées. Quelques heures après l’officialisation du transfert de Jérémy Jacquet à Liverpool, le club breton est tout proche de boucler un coup XXL. Le jeune latéral Bryan Reynolds dit oui pour signer. C’est un joueur très apprécié par Franck Haise.

Liverpool a confirmé la signature de Jérémy Jacquet, plusieurs mois après le deal conclu entre les deux clubs. Le roc français rejoint les Reds dans le cadre d’une opération estimée à 70 millions d’euros. Avant de quitter la Bretagne, Jacquet aura disputé 33 rencontres avec l’équipe première. Sa fin de parcours a toutefois été compliquée.

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Victime d’une blessure à l’épaule, il n’a pu jouer que deux matchs après l’annonce de son départ vers l’Angleterre. Cette vente garde les comptes du Stade Rennais au vert. Avec une trésorerie largement renforcée, les Rouge et Noir peuvent accélérer sur plusieurs dossiers. Le premier semble déjà sur le point d’aboutir.

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Selon Ouest-France, Bryan Reynolds se rapproche de Rennes. Le latéral droit américain de 24 ans devrait quitter Westerlo contre un chèque d’environ 4 millions d’euros. Franck Haise apprécie depuis longtemps le profil de Reynolds. Son arrivée offrirait une solution attendue dans un secteur que le club souhaitait renforcer avant le démarrage de la saison.