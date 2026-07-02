Mercato Stade Rennais : Un gros transfert est annoncé  

Le Stade Rennais accélère son opération dégraissage. Parmi les joueurs invités à trouver un nouveau point de chute, Jordan James figure en bonne place. Le milieu gallois suscite déjà l’intérêt de deux clubs anglais.

Mercato Stade Rennais : Jordan James vers l’Angleterre ?

La suite après cette publicité

Jordan James ne portera plus le maillot du Stade Rennais. Poussé vers la sortie, le milieu de terrain gallois s’apprête à retourner en Angleterre. Deux clubs anglais s’activent déjà pour recruter le joueur durant ce marché estival 2026.

Rennes s’active sur tous les fronts. Le club breton enchaîne les recrues : quatre nouveaux joueurs ont déjà signé. Et ce n’est pas fini, un cinquième approche. Bryan Reynolds et Eliezer Mayenda sont suivis. Il y aura aussi des mouvements dans le sens des départs.

Qualifié de justesse pour la Ligue Europa grâce à la victoire de Lens en Coupe de France, le SRFC a terminé à une sixième place. Un grand ménage estival se prépare, et plusieurs figures comme Lilian Brassier, Alidu Seidu, Ludovic Blas ou Breel Embolo sont poussées vers la sortie. Jordan James fait partie de cette liste de joueurs indésirables.

À voir

Mercato : Le PSG prêt à vendre Barcola à une seule condition

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour ce crack anglais ?

Le milieu gallois sort d’un prêt réussi à Leicester City. Bilan : 11 pions et 4 passes décisives en 34 matchs de Championship. Malheureusement, ces performances n’ont pas suffi à sauver les Foxes de la relégation en troisième division. De retour en Bretagne, Jordan James n’entre pas dans les plans du staff technique, bien que son contrat s’étende jusqu’en juin 2028.

Le Stade Rennais réclame 15 millions d’euros pour libérer son joueur. Acheté pour 5 millions d’euros à Birmingham City en 2024, le milieu de terrain pourrait rapporter un joli chèque. Selon le quotidien Ouest-France, la direction rennaise ne le lâchera pas en dessous de ce montant de 15 M€. Cette exigence dépasse de 3 millions d’euros sa valeur marchande actuelle, mais elle ne semble pas refroidir les acheteurs potentiels.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato : C’est confirmé, un crack déchire l’offre du Stade Rennais

À voir

ASSE : Un scandale plombe déjà les débuts de Cathro

Mercato Stade Rennais : Un top joueur dit Oui pour signer

Deux courtisans britanniques sont déjà sur le coup. West Ham United flaire la piste. Relégués en deuxième division après leur 18e place en Premier League, les Hammers cherchent à se reconstruire. Crystal Palace aussi est chaud pour accueillir le Gallois. Les Eagles, désormais entraînés par l’ancien technicien lensois Pierre Sage, suivent le dossier de très près. Cette double concurrence anglaise tombe à pic. Elle offre une porte de sortie idéale au milieu gallois et promet une belle rentrée d’argent au Stade Rennais.