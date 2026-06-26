Mercato PSG : Michael Olise a choisi son club !

‎‎Michael Olise se retrouve au cœur d’un bras de fer discret mais intense entre plusieurs cadors européens dont le PSG. Alors que son avenir semblait ouvert à toutes les spéculations, son entourage a lâché une annonce forte sur son avenir.

‎Mercato PSG : Olise, un rêve impossible ?

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‎Le nom de Michael Olise circule avec insistance dans les bureaux des plus grands clubs européens, notamment au Real Madrid, comme le rapporte la presse espagnole spécialisée dans le mercato. Le club madrilène, toujours en quête de profils créatifs capables de dynamiter les défenses, aurait étudié de près le profil du joueur du Bayern Munich.

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‎Dans le même temps, le PSG surveille également la situation de loin, conscient que le profil technique et polyvalent de l’international français correspond parfaitement à sa vision offensive. Mais derrière les rumeurs, une réalité sportive s’impose : Olise reste un élément central du projet bavarois.

‎Le Bayern Munich veut verrouiller sa pépite offensive

‎Selon Bild, le Bayern Munich n’a aucune intention de laisser filer son joueur. Avec une saison impressionnante (22 buts et 31 passes décisives en 52 matchs, toutes compétitions confondues), le club allemand considère Olise comme une pièce maîtresse de son système offensif.

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‎Toujours selon la même source, qui évoque son entourage, le joueur aurait envoyé des signaux positifs pour une prolongation de contrat, une tendance qui pourrait s’accélérer après la Coupe du Monde. Le Bayern veut bâtir son futur autour de ce type de profil, rare sur le marché.

‎Une prolongation qui change toute la lecture du mercato

‎Dans les coulisses, cette orientation change complètement la dynamique du dossier. Le Real Madrid, pourtant prêt à investir lourdement, se retrouve face à un mur sportif et contractuel difficile à contourner. ‎Le PSG, lui, observe une situation verrouillée où la marge de manœuvre devient quasi inexistante.

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À 22 ans, Olise semble privilégier la continuité et le développement dans un environnement où il est déjà décisif. Un choix rarement spectaculaire, mais souvent gagnant sur le long terme. Et c’est précisément ce qui renforce la position du Bayern, désormais en pole pour sécuriser son joyau offensif.