Mercato PSG : 223M€ ! Michael Olise vers un transfert record

Michael Olise pourrait bien être le principal tube de ce mercato estival. Brillant avec l’équipe de France à la Coupe du Monde 2026, l’attaquant du Bayern Munich fait rêver le PSG et le Real Madrid, où le dossier commence déjà à prendre une tournure totalement hors-norme.

« Michael Olise réfléchit sérieusement à son avenir à long terme au Bayern Munich »

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Actuellement impressionnant avec la France lors du Mondial 2026 en Amérique, Michael Olise ne devrait pas venir au Paris Saint-Germain cet été, selon Laurent Perrin. « Michael Olise ne viendra pas au PSG qui vise d’autres joueurs, Yan Diomandé notamment », a annoncé le journaliste français lors d’un Live animé sur le site du quotidien Le Parisien avec les supporters du club de la capitale.

Poursuivant, il s’est montré ferme sur l’avenir de l’ailier de 24 ans : « Michael Olise restera au Bayern Munich malgré les rumeurs incessantes l’envoyant au Real Madrid. » Pour lui, le Bayern Munich ne va pas vendre son joyau français, deux ans après son arrivée en provenance de Crystal Palace pour 53 millions d’euros. « Il est intransférable, les dirigeants du Bayern Munich le répètent et ils ne peuvent pas ouvrir la porte sous peine de perdre toute crédibilité », explique le spécialiste mercato.

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De son côté, Fabrizio Romano assure que Florentino Pérez ne lâchera rien dans ce dossier. Alors que le Real Madrid rêverait de faire venir Michael Olise, le président des Merengues aurait lâché une phrase dingue à Herbert Hainer, son homologue au Bayern Munich.

Recevant son homologue allemand à l’occasion de la cérémonie de remise des diplômes de la 20e promotion de l’École universitaire européenne du Real Madrid, qui s’est déroulée au stade Bernabeu et où 1.775 étudiants ont obtenu leur diplôme, Pérez a mis la pression à Hainer, parrain de la promotion.

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Devant l’homme fort du Bayern, un supporter du Real a demandé à Florentino Pérez de signer Michael Olise. Et d’après Josep Pedrerol, Pérez aurait alors lâché à Herbert Hainer : « tu as vu ? Au final, tu vas devoir me le vendre. » Difficile de savoir si ce coup de pression sera suffisant, mais le principal concerné réfléchirait en ce moment à son futur en Bundesliga, selon Bild.

« Michael Olise réfléchit sérieusement à son avenir à long terme au Bayern Munich. L’international français estime avoir déjà accompli tout ce qu’il pouvait au sein du club allemand et doute de leurs chances de remporter régulièrement la Ligue des Champions. Michael Olise souhaite franchir une nouvelle étape dans sa carrière, et le Real Madrid apparaît comme le club le plus attractif à ses yeux », rapporte le journaliste Christian Falk, qui ne voit « pas l’international français signer un nouveau contrat avec le Bayern Munich dans un avenir proche. » D’autant que la formation espagnole serait prête à faire une folie pour attirer l’enfant de Londres.

Le Real prêt à battre le record de Neymar

Selon Actu RMCF, le Real Madrid serait disposé à faire une offre de 223 millions d’euros au Bayern Munich pour s’offrir les services de Michael Olise durant ce mercato estival. Un montant délirant, qui dépasserait symboliquement le record du transfert de Neymar au Paris SG pour 222 millions d’euros à l’été 2017.

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Selon José Félix Díaz, de AS, Michael Olise doit prochainement discuter avec les dirigeants bavarois pour faire le point sur son avenir. Une réunion très attendue en Bavière, où l’absence de signal fort sur une volonté de rester à long terme commencerait à inquiéter. Car derrière, le Real Madrid rôde.

D’après AS, Olise rêverait des Merengues, qui suivent son évolution de très près. Et selon El Chiringuito, Kylian Mbappé tenterait même de convaincre son compatriote de le rejoindre dans la capitale espagnole. Le Paris Saint-Germain, lui, suivrait aussi la situation de l’ailier français, mais Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos n’auraient aucune intention de prendre part à cette surenchère incontrôlable.

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